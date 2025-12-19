Prima pagină » Știri externe » Noi proteste în Bulgaria. Sub presiunea străzii, Parlamentul de la Sofia a retras și al doilea proiect de buget pentru 2026

19 dec. 2025, 13:05, Știri externe
Noi proteste au izbucnit în Bulgaria seara trecută, după ce parlamentarii au reintrodus proiectul de buget pentru 2026, care fusese retras anterior din cauza presiunii publice. Acesta prevedea creșteri de taxe și contribuții sociale pentru a finanța cheltuieli de stat mai mari, chiar înainte de aderarea planificată la zona euro.

Primul proiect de buget a fost retras pe 3 decembrie 2025, după ce zeci de mii de oameni au ieșit în stradă la Sofia și în alte orașe mari. Principala nemulțumire a fost legată de faptul că acesta era primul buget redactat în moneda euro, în perspectiva aderării de la 1 ianuarie 2026, dar prevedea creșteri semnificative de taxe și contribuții sociale pentru a acoperi măriri de salarii în sectorul public.

Guvernul a încercat să introducă o a doua variantă de buget, despre care susținea că amână creșterile de taxe cu doi ani. Totuși, opoziția și manifestanții au considerat-o „mai proastă decât prima”. Protestele de seara trecută au fost generate în principal de mobilizarea Generației Z, de tensiunile din Parlament, unde discuțiile pe marginea bugetului au degenerat, dar și de transformarea protestului împotriva bugetului într-o mișcare anticorupție generalizată, care a dus în cele din urmă la demisia guvernului și la alegeri anticipate.

Dintr-un protest anti-buget, s-a transformat într-o mișcare anticorupție

Dincolo de nemulțumirile economice, zeci de mii de oameni au cerut alegeri corecte, combaterea corupției endemice și o justiție independentă. Protestele anterioare au dus la demisia guvernului condus de Rosen Jeleazkov, care a cedat presiunii străzii pe 11-12 decembrie. Seara trecută, tensiunile au escaladat și în interiorul Parlamentului, unde au avut loc altercații fizice între deputați în timpul dezbaterilor pe marginea bugetului.

Sub presiunea noilor proteste din 18 decembrie, parlamentarii au retras din nou proiectul de buget în aceeași seară. În prezent, Bulgaria se află într-o criză politică profundă, fără un buget aprobat pentru anul viitor și în așteptarea numirii unui guvern interimar de către președintele Rumen Radev pentru organizarea de noi alegeri anticipate.

