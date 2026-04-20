Un avion care zbura din Rusia spre Istanbul a aterizat de urgență în România

Un avion care zbura din Sankt Petersburg (Rusia) spre Istanbul a aterizat de urgență în România, relatează presa rusă și ucraineană, potrvit Mediafax.

Dispeceruu au anunțat că un avion care zbura de la Sankt Petersburg la Istanbul a aterizat de urgență la București. Este vorba despre un Airbus A321neo al companiei Pegasus Airlines, care zbura de la Sankt Petersburg la Istanbul. Acesta a emis un semnal de primejdie la două ore după decolare și a efectuat o aterizare de urgență la București, România, potrivit canalelor Telegram ucrainene și ruse.

Sursele arată că avionul a aterizat în siguranță pe aeroportul din București și este posibil să fi avut peste 200 de pasageri la bord.

Aeronava este considerată nouă, fiind în serviciu timp de 5,5 ani. Serviciul aerian regulat dintre țări a fost suspendat încă din 2022.

Modelul Airbus A321neo este pilonul central al strategiei de modernizare a flotei Pegasus Airlines, aceasta fiind cea mai mare aeronavă din familia A320 a operatorului turc.

Aceste aeronave sunt configurate într-o clasă unică (Economy) și oferă un total de 239 de locuri. Ele sunt echipate cu motoare de ultimă generație CFM International LEAP-1A, ce reduc consumul de combustibil și emisiile de CO2 cu aproximativ 15-20% față de alte modele anterioare.

Totodată, tehnologia avansată a motoarelor face ca avionul să fie cu până la 50% mai silențios, acest lucru ducând la îmbunătățirea confortului în cabină și reducerea zgomotului în zonele urbane din apropierea aeroporturilor.

Autorul recomandă:

Recomandarea video

Citește și

