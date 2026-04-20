Avion decolat din Franța fără pasageri. Cum a fost posibil 

Pe data de 14 aprilie, un avion de la compania Ryanair a decolat fără pasageri, acesta avea ca destinație Marrakech, informează Le Figaro.

Avionul care a decolat fără cei 192 de pasageri

Cei 192 de pasageri care și-au cumpărat bilete pentru zbor nu au putut să urce la bordul aeronavei pentru că agenții de securitate și cei responsabili cu controlul și filtrarea pasagerilor la plecări, nu erau prezenți. Se pare că, în acea zi, o mare parte din personalul angajat era în concediu medical.

Aeronava, care trebuia să zboare pentru trei ore și jumătate, a plecat fără pasageri. Conducerea aeroportului s-a declarat luată prin surprindere: „În momentul în care am deschis înregistrarea pentru pasageri, nu exista nicio echipă de securitate. Am aflat că toţi erau în concediu medical”, a declarat Fabrice Pauquet, directorul aeroportului Vatry, pentru ICI Grand Est. Tot conducerea a mai adăugat că era imposibil să se trimită la timp o altă echipă pentru a se asigura zborul.

Vina se pasează de la conducerea aerportului la cea a companiei de zbor

Directorul a precizat că despăgubirea nu ține de competența aeroportului: „Dacă se generează costuri, acestea sunt transferate operatorului, care la rândul său le va transfera furnizorului său care nu şi-a îndeplinit obligațiile”, s-a justificat el.

Responsabilii pasează vina de la unii la alții, pentru că, Ryanair a informat, de asemenea, pasagerii că: „nu este posibilă nicio despăgubire în caz de grevă”.

„Nu veţi avea dreptul la despăgubiri dacă zborul este anulat dintr-un motiv independent de voinţa noastră, de exemplu, o grevă a controlorilor de trafic aerian, condiţii meteorologice nefavorabile, o urgenţă medicală etc., care nu ar fi putut fi evitată chiar dacă s-ar fi luat toate măsurile rezonabile”, a răspuns astfel compania aeriană, precizează sursa citată.

O pasageră care cheltuise aproape 1500 de euro pe bilete împreună cu soţul ei pentru aniversarea fiicei lor cu dizabilităţi, nu poate să își revină din șoc: „Avem motive să fim supăraţi. Mă afectează profund pentru că singura posibilitate pe care o avem în acest moment, atâta timp cât suntem încă în viaţă, este să o putem face să călătorească. Este ceva ce ne stătea la inimă pentru ea. Ghinionul este că totul s-a năruit. Aşa că ea are multă amărăciune”, s-a plâns aceasta.

Recomandările autorului: