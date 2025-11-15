Un avion cu defecțiuni la roata din spate a aterizat în siguranță în Neamț. Pilotul nu a avut nevoie de îngrijiri medicale

Un avion cu doar un pilot a avut probleme cu roata din spate chiar în timp ce se afla în zbor, dar a reușit să aterizeze în condiții de siguranță pe un aerodrom din județul Neamț. La fața locului s-au deplasat echipaje medicale și pompieri, însă pilotul nu a avut nevoie de îngrijiri medicale.

Un avion care prezenta defecțiuni la roata din spate a aterizat în siguranță pe aerodromul din județul Neamț

Reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență Neamț au anunțat că, sâmbătă, în jurul orei 14:45, pompierii au fost sesizați printr-un apel la numărul unic de urgență 112, că pe aerodromul din localitatea Dumbrava, comuna Timișești, un avion ultraușor, cu doar un pilot la bord, prezenta defecțiuni la roata din spate.

”Avionul era în aer şi pilotul a reuşit să aterizeze fara incidente majore. La locul solicitării au fost alocate forţe şi mijloace de intervenţie de la Detaşamentul de pompieri Târgu-Neamţ (o ambulanţă de stingere şi o ambulanţă SMURD), SAJ şi IPJ. Conducătorul avionului nu a necesitat îngrijiri medicale”, au precizat reprezentanţii ISU Neamţ, potrivit News.ro.

Pompierii au acționat pentru asigurarea măsurilor de prevenire şi stingere a incendiilor.