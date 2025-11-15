Prima pagină » Actualitate » Un avion cu defecțiuni la roata din spate a aterizat în siguranță în Neamț. Pilotul nu a avut nevoie de îngrijiri medicale

Un avion cu defecțiuni la roata din spate a aterizat în siguranță în Neamț. Pilotul nu a avut nevoie de îngrijiri medicale

15 nov. 2025, 16:53, Actualitate
Un avion cu defecțiuni la roata din spate a aterizat în siguranță în Neamț. Pilotul nu a avut nevoie de îngrijiri medicale

Un avion cu doar un pilot a avut probleme cu roata din spate chiar în timp ce se afla în zbor, dar a reușit să aterizeze în condiții de siguranță pe un aerodrom din județul Neamț. La fața locului s-au deplasat echipaje medicale și pompieri, însă pilotul nu a avut nevoie de îngrijiri medicale.

Un avion care prezenta defecțiuni la roata din spate a aterizat în siguranță pe aerodromul din județul Neamț

Reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență Neamț au anunțat că, sâmbătă, în jurul orei 14:45, pompierii au fost sesizați printr-un apel la numărul unic de urgență 112, că pe aerodromul din localitatea Dumbrava, comuna Timișești, un avion ultraușor, cu doar un pilot la bord, prezenta defecțiuni la roata din spate.

”Avionul era în aer şi pilotul a reuşit să aterizeze fara incidente majore. La locul solicitării au fost alocate forţe şi mijloace de intervenţie de la Detaşamentul de pompieri Târgu-Neamţ (o ambulanţă de stingere şi o ambulanţă SMURD), SAJ şi IPJ. Conducătorul avionului nu a necesitat îngrijiri medicale”, au precizat reprezentanţii ISU Neamţ, potrivit News.ro.

Pompierii au acționat pentru asigurarea măsurilor de prevenire şi stingere a incendiilor.

Citește și

ULTIMA ORĂ „Stegarul Dac” a fost eliberat din Penitenciarul Giurgiu. „Mi-au spus că aici e capăt de linie și că nu voi scăpa”
18:46
„Stegarul Dac” a fost eliberat din Penitenciarul Giurgiu. „Mi-au spus că aici e capăt de linie și că nu voi scăpa”
EVENIMENT Mesajul transmis de premierul Ilie Bolojan la 38 de ani de la revolta anticomunistă de la Brașov
18:41
Mesajul transmis de premierul Ilie Bolojan la 38 de ani de la revolta anticomunistă de la Brașov
POLITICĂ Nicușor Dan, mesaj pentru noul Arhiepiscop Major al Bisericii Greco-Catolice. „E chemat să ducă mai departe un testament al credinței și al iubirii”
18:07
Nicușor Dan, mesaj pentru noul Arhiepiscop Major al Bisericii Greco-Catolice. „E chemat să ducă mai departe un testament al credinței și al iubirii”
NEWS ALERT Teste antidrog pentru minerii de la Complexul Energetic Oltenia. Unii au fost depistați pozitiv la substanțe interzise, în trecut
17:32
Teste antidrog pentru minerii de la Complexul Energetic Oltenia. Unii au fost depistați pozitiv la substanțe interzise, în trecut
Mediafax
Sondaj CURS: Daniel Băluță, pe primul loc în cursa pentru Primăria Capitalei. Ciprian Ciucu și Cătălin Drulă sunt la egalitate
Digi24
Anchete în lanț după moartea fetiței de 2 ani. Clinică fără aviz de funcționare, acte incomplete. Reacția conducerii unității
Cancan.ro
Prima ipoteză după rezultatele parțiale ale autopsiei micuței Sara, fetița care a murit la dentist. Ce susțin medicii legiști
Prosport.ro
FOTO. Andreea Bălan, o nouă serie de fotografii mai mult decât îndrăznețe: „Ești păcatul meu”
Adevarul
Cum era Ceaușescu să provoace un război cu URSS. Istoria secretă a unor planuri de invazie
Mediafax
Incident la un aerodrom din Neamț: Un avion ultraușor a aterizat de urgență după o defecțiune
Click
Mariana Moculescu, mesaj dur pentru Alexandra Velniciuc „Nu înțeleg cine stă în spatele acestor decizii” De ce nu a fost lăsată în primă instanță să intre la priveghi și cum a apărut apoi alături de Nidia UPDATE
Digi24
Fără Rubicon, rușii „nu puteau intra în oraș”: Cum a reușit o unitate de elită a armatei ruse să întoarcă soarta bătăliei din Pokrovsk
Cancan.ro
De ce au venit părinții Sarei din Pitești tocmai în București pentru intervenția stomatologică. Care era temerea lor cea mare
Ce se întâmplă doctore
Cum arată Nadia Comăneci în costum de baie. La 64 de ani, „zeița de la Montreal” are o siluetă bine definită
Ciao.ro
Nimeni nu e fără de păcat! Vedetele din România care ţin postul Crăciunului pentru iertare
Promotor.ro
Super-oferte de Black Friday la autoturisme! Modele premium și de familie, disponibile cu prețuri speciale în noiembrie
Descopera.ro
Descoperire ULUITOARE în sudul Chinei! Este cel mai mare...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Iepurașul la restaurant: – Aveți mici de cal?
Descopera.ro
Oamenii de știință au învățat albinele „să citească” codul Morse