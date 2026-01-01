Un bărbat a murit după ce a încercat să aprindă o petardă. Materialul pirotehnic a provocat o explozie puternică, fatală pentru victimă

Ajunul Anului Nou s-a transformat într-o tragedie pentru un bărbat din Republica Moldova, în vârstă de 63 de ani, care a murit în urma unei deflagrații provocate de o petardă.

Incidentul a avut loc miercuri după-amiază, în jurul orei 17:00, în cartierul Acilia, la periferia capitalei italiene, Roma, informează romatoday.it.

Potrivit primelor informații din ancheta care a urmat, bărbatul manevra materialul pirotehnic în momentul exploziei, iar deflagrația a fost extrem de puternică, provocând răni severe la nivelul feței și toracelui.

Mai mult, surse medicale au precizat pentru sursa citată că victimei i-a fost amputată o mână, iar la sosirea echipajelor de urgență, acesta se afla deja într-o stare critică. Astfel, în ciuda eforturilor cadrelor medicale, bărbatul a decedat din cauza unei hemoragii masive.

La fața locului au intervenit carabinierii din Ostia, care au securizat zona și au demarat o anchetă pentru a stabili circumstanțele exacte ale tragediei.

Ancheta este în curs, iar autoritățile strâng mărturii de la martori.