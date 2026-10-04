ALEGERI Alegeri în Brazilia. Ce arată sondajele despre șansele fiului lui Bolsonaro și președintelui socialist Lula, principalii favoriți pentru turul II
13:22
Un bărbat s-a urcat băut la volanul unui tractor neînmatriculat și era să provoace o tragedie în Iași, transmite observatornews.ro.
Într-un moment de neatenție, individul a pierdut controlul utilajului și a intrat direct în peretele unei case, în care se aflau o femeie și copiii ei.
Doar o minune a făcut ca în momentul impactului să nu fie nimeni în camera respectivă.
Cu toții au scăpat teferi, dar s-au ales cu o sperietură zdravănă.
Autorul accidentului a fost testat, iar aparatul a indicat o valoare de 0,46 mg/l alcool pur în aerul expirat.
Acum, bărbatul este cercetat penal pentru trei infracțiuni.
Sursa foto: Capturi Observator