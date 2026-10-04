Un bărbat s-a urcat băut la volanul unui tractor neînmatriculat și era să provoace o tragedie în Iași, transmite observatornews.ro.

Într-un moment de neatenție, individul a pierdut controlul utilajului și a intrat direct în peretele unei case, în care se aflau o femeie și copiii ei.

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Doar o minune a făcut ca în momentul impactului să nu fie nimeni în camera respectivă.

Cu toții au scăpat teferi, dar s-au ales cu o sperietură zdravănă.

Autorul accidentului a fost testat, iar aparatul a indicat o valoare de 0,46 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Acum, bărbatul este cercetat penal pentru trei infracțiuni.

Sursa foto: Capturi Observator