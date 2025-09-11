Un bărbat din Roma a comandat produse de 42 de euro de pe Temu, dar s-a ales cu o amendă de 618 euro. Cum a fost posibil

Un bărbat din Roma, Italia, și-a făcut o comandă online pe platforma Temu, în valoare de 42 de euro. Mare i-a fost mirarea, însă, când a aflat că primește o amendă de 14 ori mai mare pentru produsele comandate.

Deși adăugase în coșul de cumpărături articole vestimentare și alte obiecte de uz casnic, bărbatul din Roma s-a trezit cu o amendă de 618 euro. O sumă uriașă față de cea achitată online pentru câteva produse pe care și le dorea.

Două produse din coșul Temu au atras o amendă usturătoare

În coșul de cumpărături, bărbatul adăugase produse precum: bureți de bucătărie, baloane pentru aniversare, un costum de baie. Pe listă s-au adăugat și alte 2 produse vestimentare care aveau să atrag o amendă usturătoare: un set de agrafe de păr cu temă inspirată din „Inside Out” și un tricou pentru copii cu persoanje din „Monsters Inc.”.

După ce comanda a fost plasată și expediată, în urma unui control vamal, inspectorii au identificat cele 2 produse ca fiind contrafăcute. În acest sens, bunurile au fost confiscate, iar bărbatului i-a fost aplicată o amendă de 618 euro.

Destinatarul va răspunde în fața legii

După verificările cu avocații care reprezintă drepturile Disney din Italia, legea prevede că destinatarul acestui colet, deși comandat de pe o platformă online, este considerat importator. În acest sens, răspunde pentru introducerea pe piață a produselor respective, chiar și în condițiile în care sunt pentru uz personal. Legea se aplică chiar și în condițiile în care destinatarul nu știa că produsele nu sunt originale.

Pentru astfel de situații, amenzile se situează între 300 și 7.000 de euro, arată Corriere della Sera.

Autorul recomandă:

O femeie a comandat un set de oale de pe Temu, dar mare i-a fost mirarea când a deschis coletul, acasă. Ce a primit, de fapt

Ce a pățit o femeie din București care a comandat o carte pentru fetița ei. A avut șoc când a ajuns la Easybox

Comisia Europeană: TEMU încalcă Regulamentul privind serviciile digitale prin promovarea anumitor produse pe platforma sa

SUA elimină scutirea de taxe pentru coletele mici. Zeci de țări au SUSPENDAT livrările către America

Sursă foto: colaj Shutterstock – rol ilustrativ