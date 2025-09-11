Prima pagină » Actualitate » Un bărbat din Roma a comandat produse de 42 de euro de pe Temu, dar s-a ales cu o amendă de 618 euro. Cum a fost posibil

Un bărbat din Roma a comandat produse de 42 de euro de pe Temu, dar s-a ales cu o amendă de 618 euro. Cum a fost posibil

11 sept. 2025, 08:20, Actualitate
Un bărbat din Roma a comandat produse de 42 de euro de pe Temu, dar s-a ales cu o amendă de 618 euro. Cum a fost posibil
Un bărbat a făcut o comandă pe Temu și s-a ales cu o amendă de sute de euro / foto: colaj Shutterstock

Un bărbat din Roma, Italia, și-a făcut o comandă online pe platforma Temu, în valoare de 42 de euro. Mare i-a fost mirarea, însă, când a aflat că primește o amendă de 14 ori mai mare pentru produsele comandate.

Deși adăugase în coșul de cumpărături articole vestimentare și alte obiecte de uz casnic, bărbatul din Roma s-a trezit cu o amendă de 618 euro. O sumă uriașă față de cea achitată online pentru câteva produse pe care și le dorea.

Două produse din coșul Temu au atras o amendă usturătoare

În coșul de cumpărături, bărbatul adăugase produse precum: bureți de bucătărie, baloane pentru aniversare, un costum de baie. Pe listă s-au adăugat și alte 2 produse vestimentare care aveau să atrag o amendă usturătoare: un set de agrafe de păr cu temă inspirată din „Inside Out” și un tricou pentru copii cu persoanje din „Monsters Inc.”.

După ce comanda a fost plasată și expediată, în urma unui control vamal, inspectorii au identificat cele 2 produse ca fiind contrafăcute. În acest sens, bunurile au fost confiscate, iar bărbatului i-a fost aplicată o amendă de 618 euro.

Destinatarul va răspunde în fața legii

După verificările cu avocații care reprezintă drepturile Disney din Italia, legea prevede că destinatarul acestui colet, deși comandat de pe o platformă online, este considerat importator. În acest sens, răspunde pentru introducerea pe piață a produselor respective, chiar și în condițiile în care sunt pentru uz personal. Legea se aplică chiar și în condițiile în care destinatarul nu știa că produsele nu sunt originale.

Pentru astfel de situații, amenzile se situează între 300 și 7.000 de euro, arată Corriere della Sera.

Autorul recomandă:

O femeie a comandat un set de oale de pe Temu, dar mare i-a fost mirarea când a deschis coletul, acasă. Ce a primit, de fapt

Ce a pățit o femeie din București care a comandat o carte pentru fetița ei. A avut șoc când a ajuns la Easybox

Comisia Europeană: TEMU încalcă Regulamentul privind serviciile digitale prin promovarea anumitor produse pe platforma sa

SUA elimină scutirea de taxe pentru coletele mici. Zeci de țări au SUSPENDAT livrările către America

Sursă foto: colaj Shutterstock – rol ilustrativ

Citește și

ACTUALITATE INDEMNIZAȚIILE pentru creșterea copilului, mai mici cu până la 850 de lei. Părinții acuză Guvernul Bolojan: „Ne-au lovit pe noi, cei mai vulnerabili”
09:42
INDEMNIZAȚIILE pentru creșterea copilului, mai mici cu până la 850 de lei. Părinții acuză Guvernul Bolojan: „Ne-au lovit pe noi, cei mai vulnerabili”
EXTERNE Moartea lui Charlie Kirk. TRUMP atacă discursul „stângii radicale”. „Este direct responsabilă pentru terorismul pe care îl trăim”
09:24
Moartea lui Charlie Kirk. TRUMP atacă discursul „stângii radicale”. „Este direct responsabilă pentru terorismul pe care îl trăim”
ACTUALITATE REVOLTA din Nepal, trăită din România: „Ne omoară copiii. Țara sângerează. E golită de viitor”
09:06
REVOLTA din Nepal, trăită din România: „Ne omoară copiii. Țara sângerează. E golită de viitor”
LIVE UPDATE RĂZBOI în Orientul Mijlociu, ziua 706. Israelul arestează membrii Fatah din Cisiordania
08:47
RĂZBOI în Orientul Mijlociu, ziua 706. Israelul arestează membrii Fatah din Cisiordania
ACTUALITATE Dan Dungaciu: „România a luat cu împrumut de la UE suma de bani pentru înarmare. Nu o primește CADOU”
08:30
Dan Dungaciu: „România a luat cu împrumut de la UE suma de bani pentru înarmare. Nu o primește CADOU”
LIVE UPDATE RĂZBOI în Ucraina, ziua 1296. Drone în Polonia. Zelenski atacă Occidentul pentru „lipsa de acțiune”
08:09
RĂZBOI în Ucraina, ziua 1296. Drone în Polonia. Zelenski atacă Occidentul pentru „lipsa de acțiune”
Mediafax
Activistul politic și aliatul lui Trump, Charlie Kirk, a murit
Digi24
Cea mai mare armată din Europa arată bine doar pe hârtie. „Avioanele F-16 și F-35 ar rămâne descoperite în fața dronelor rusești”
Cancan.ro
Amantlâc la vârful unei companii gigant din România. Bossul SOCAR a combinat-o pe șefa de la HR
Prosport.ro
FOTO. Corina Caragea, răvăşitoare în costum de baie în Bora Bora
Adevarul
Operațiunea „Buget frumos pe hârtie”. Ce riscă Guvernul Ciolacu dacă a măsluit cifrele economice pe 2024
Mediafax
Trump, după uciderea lui Charlie Kirk: Este un moment întunecat pentru America
Click
Copiii care merg la școală cu ghiozdane goale, manuale lipsă și haine insuficiente: „Pentru mulți rămâne un loc al stresului și rușinii.” Studiul care dezvăluie realitatea cruntă
Wowbiz
Atac armat pe terasa unui restaurant din Texas: un mort și cinci răniți. Atacatorul este căutat de poliție
Antena 3
Familia tinerei care a fugit din Ucraina de război, dar a murit în SUA, prima reacție după incident: A venit aici pentru siguranță
Digi24
Cine a fost Charlie Kirk, activistul apropiat de Donald Trump care a fost împuşcat mortal în Utah
Cancan.ro
BREAKING | Marius Mihalache a murit într-un accident rutier cumplit, la doar 40 de ani 😢
Ce se întâmplă doctore
Rocsana Marcu, apariţie şocantă! Cât de mult s-a îngrăşat? Cum arată acum blondina
observatornews.ro
Angajatul la stat care câştiga jumătate de milion de lei anual. Cum a reuşit să deţină 6 funcţii simultan
StirileKanalD
Drama prin care trecea profesoara găsită spânzurată împreună cu fiul ei de 7 ani. Femeia și-ar fi ucis copilul înainte. Detalii șocante din anchetă
KanalD
Doliu în lumea fotbalului! A fost găsit mort la 41 de ani
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
EXCLUSIV | Camerele de supraveghere a traficului vor calcula și viteza medie a mașinilor. CNAIR: Nu mai poți „fenta” radarul
Descopera.ro
Primul lucru care se întâmplă atunci când renunți la cafea
Capital.ro
Elena Udrea nu a dezamăgit. Imaginea care a trecut orice test: Nu renunță niciodată; e una dintre preferatele mele
Evz.ro
Cum să pregătești cele mai gustoase și crocante murături pentru sezonul rece. Secretele gospodinelor cu experiență
A1
Tania Budi, în bikini decupat, după presupusul „amantlâc” cu Gigi Becali! Cum arată vedete
Stirile Kanal D
VIDEO Polonia cere activarea articolului 4 din tratatul NATO. "Putin se joacă cu focul". Reacția lui Trump
Kfetele
Cine și-a făcut apariția la înmormântarea mamei Adrianei Bahmuțeanu! Toți cei prezenți sunt în stare de șoc
RadioImpuls
ȘOC! NU VEI CREDE ce a apărut pe contul Veronicăi de Instagram după ce a fost AMENINȚATĂ. Concurenta din Casa Iubirii le-a închis gura tuturor cu decizia radicală care a ÎNFLĂCĂRAT internetul. A făcut asta fără frică și fără rușine
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Bulă, tu te-ai culcat cu logodnica ta înainte de nuntă?
Descopera.ro
Creștere semnificativă pentru turismul global. Care este cel mai vizitat continent?
EXTERNE Jordan Bardella depune o moțiune de CENZURĂ împotriva Ursulei von der Leyen, criticând acordurile comerciale negociate de președinta Comisiei Europene
09:15
Jordan Bardella depune o moțiune de CENZURĂ împotriva Ursulei von der Leyen, criticând acordurile comerciale negociate de președinta Comisiei Europene
SPORT Marian Iancu l-a distrus pe Mircea Lucescu, după ce a fost numit escroc ordinar. „Biet bătrân senil, uituc și mincinos”
09:03
Marian Iancu l-a distrus pe Mircea Lucescu, după ce a fost numit escroc ordinar. „Biet bătrân senil, uituc și mincinos”
SPORT Adrian Mititelu a ieșit la atac, după ce FCU Craiova a fost exclusă din fotbal. „E o decizie dată de niște impostori care au ocupat sediul Federației”
08:52
Adrian Mititelu a ieșit la atac, după ce FCU Craiova a fost exclusă din fotbal. „E o decizie dată de niște impostori care au ocupat sediul Federației”
ECONOMIE Boom-ul AI îl detronează pe Elon Musk din topul celor mai bogați oameni ai planetei. Cine e magnatul a cărui avere a explodat la 393.000.000.000 $
08:16
Boom-ul AI îl detronează pe Elon Musk din topul celor mai bogați oameni ai planetei. Cine e magnatul a cărui avere a explodat la 393.000.000.000 $
POLITICĂ PSD prezintă joi propriul program de relansare economică: „Soluția este să punem companiile românești și locurile de muncă în centrul acțiunii”
08:00
PSD prezintă joi propriul program de relansare economică: „Soluția este să punem companiile românești și locurile de muncă în centrul acțiunii”
EXCLUSIV Un ȘEF de la Protecția Consumatorilor a revenit în funcție după ce procurorii DNA au uitat să-i prelungească controlul judiciar. De ce fapte e acuzat
08:00
Un ȘEF de la Protecția Consumatorilor a revenit în funcție după ce procurorii DNA au uitat să-i prelungească controlul judiciar. De ce fapte e acuzat