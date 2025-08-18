O femeie a comandat un set de oale de pe Temu, dar mare i-a fost mirarea când a deschis coletul, acasă. Ce a primit, de fapt

O femeie a comandat un set de oale de pe Temu, dar mare i-a fost mirarea când a deschis coletul, acasă. Atrasă de prețul mult mai mic, a adăugat produsul în coș, apoi a efectuat plata online. Totuși, surpriza a fost mare când a ajuns pachetul și l-a deschis. Iată ce primise, de fapt!

Surpriza a fost uriașă pentru o femeie care a comandat pe platforma Temu. A găsit un set cu oale, o cratiță și o tigaie, toate cu capace de sticlă, la un preț mult mai mic, motiv pentru care a adăugat setul în coș. Utilizatoarea platformei a plătit online comanda, apoi a așteptat să îi ajungă coletul, acasă.

Ce a primit o femeie, după ce a comandat un set de oale de pe Temu

În unele cazuri, nu toate produsele marcate la un preț „ieftin”, pe diverse platforme, sunt identice în realitate. Unii dintre utilizatori pot primi altfel de produse în colete, iar alții constată că pachetele și produsele vin deteriorate, ori nu mai ajung deloc. Alții rămân uimiți de „țepe”. De data aceasta, o utilizatoare a comandat un set de oale și alte ustensile pe care să le folosească în bucătărie.

Dar surpriza a fost mare când a primit coletul, acasă.

În realitate, coletul nu conținea setul comandat, ci un tablou decorativ pentru perete cu o ilustrație a produsului comandat. Practic, „primise” oalele comandate, dar sub forma unui tablou.

Cazul nu ar fi unul singular. După ce femeia și-a expus experiența în mediul online, alte persoane au povestit ce colete au primit.

„Mama a comandat, după cum spunea ea, termosuri și i-au venit autocolante”, povestește o internaută.

„Eu am comandat clești pentru rufe și da, au ajuns… dar erau clești pentru haine de Barbie”, spune o altă persoană.

„Tatăl meu comandase o cască pentru că scria că e gratis și i-a venit sub formă de abțibild”, mai povestește un alt internaut, arată dcnews.ro.

Sursă foto: colaj Envato / Shutterstock