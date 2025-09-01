SUA elimină scutirea de taxe pentru coletele mici. Zeci de țări au SUSPENDAT livrările către America

Statele Unite au eliminat, de vineri, scutirea de taxe vamale pentru coletele mici, o măsură care riscă să lovească puternic comerțul online și micile afaceri internaționale. Decizia, luată prin decret de președintele Donald Trump, pune capăt regimului „de minimis”, care permitea până acum trimiterea de bunuri cu o valoare sub 800 de dolari fără taxe vamale.

De acum înainte, doar „cadourile primite cu bună-credință”, cu o valoare sub 100 de dolari, vor fi scutite de taxe. În rest, toate coletele vor fi impozitate la fel ca importurile: minimum 10%, 15% pentru bunurile din Uniunea Europeană și până la 50% pentru cele din India sau Brazilia.

Trump a justificat decizia prin nevoia de a „închide o breșă catastrofală” folosită pentru evitarea taxelor și introducerea de narcotice sintetice și alte produse periculoase în SUA.

Potrivit Agenției pentru Protecția Vămilor și Granițelor (CBP), în 2024, 98% dintre drogurile confiscate, 97 % dintre produsele contrafăcute și 70% dintre bunurile periculoase pentru sănătate proveneau din colete mici.

„Închiderea acestei breșe va salva mii de vieți prin reducerea fluxului de narcotice și produse interzise”, a declarat un oficial american.

Măsura a bulversat rețelele poștale internaționale. Marți, Uniunea Poștală Universală (UPU) a anunțat că 25 de țări, printre care Germania, Franța, Italia, India, Japonia, Australia și Mexic, au suspendat temporar livrările către SUA, invocând lipsa de claritate și timpul extrem de scurt pentru implementare.

„În lipsa unor informații suplimentare despre condițiile tehnice impuse de vama americană, nu avem altă opțiune decât să suspendăm temporar expedierile”, a confirmat un oficial al La Poste din Franța pentru AFP.

Decizia lovește în plin micii comercianți și platformele online. Chiar și companiile americane sunt afectate.

Regimul „de minimis” a fost monitorizat încă din perioada administrației Biden, care a lansat o investigație privind abuzurile. Trump vizase anterior coletele din China, în special cele trimise prin giganți precum Temu, Shein sau AliExpress, dar acum măsura se aplică global.

