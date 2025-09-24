Un bărbat din Târgu Frumos a mers la spital, crezând că are o afecțiune banală, dar medicii nu l-au mai putut salva. Familia nu își explică TRAGEDIA

Pavel Petruț, un bărbat în vârstă de 59 de ani din Târgu Frumos, județul Iași a ajuns, în noaptea de luni spre marți, 8-9 septembrie 2025, la Compartimentul de Primiri Urgențe de la spitalul din oraș, familia sa crezând că are o afecțiune banală.

Doar că pacientul a fost diagnosticat cu megadolicocolon sigmoidian și ocluzie intestinală, iar o săptămână mai târziu a murit la Spitalul Clinic de Urgență „Sf. Spiridon” Iași, unde fusese transferat ulterior din cauza situației grave în care se afla.

Potrivit bzi.ro, soția sa, Iuliana Petruț, susține că el își făcea frecvent analizele, dar de câțiva ani avea probleme gastrointestinale, pentru care, uneori, avea nevoie de spitalizare.

„Soțul meu a fost internat la Chirurgie IV, la Spitalul «Sf. Spiridon». Noi știam că avea probleme cu tensiunea, dar nu era ceva grav. El a ajuns, acum, la spital pentru că avea probleme. Câte o săptămână nu avea scaun, iar apoi, când ieșea, avea scaune diareice. Pentru asta a ajuns la spital, că se simțea slăbit. În seara aia chiar i-am făcut un ceai de sunătoare. Apoi am chemat fata, să-l ducă la Târgu Frumos, că mai mergea la spital să-i facă perfuzii când avea episoadele astea. În ultimii ani avea, mereu, astfel de probleme. Când am vorbit dimineața cu el (n.r. – 9 septembrie 2025), îi făcuse spălături la stomac. Avea și sondă. Nu am înțeles de ce, pentru că el nu a avut niciodată probleme urinare. După, am mai vorbit cu el la telefon și mi-a spus că o să-l opereze. Apoi l-am mai sunat o dată, dar a intrat cineva în salon și mi-a înschis. Miercuri dimineața (n.r. – 10 septembrie 2025) l-am sunat și nu a mai răspuns. M-am panicat, i-am anunțat și pe copii. Într-un final, a răspuns cineva, pe centrala spitalului, și ne-a spus că soțul meu e intubat de noaptea.

De atunci, numai intubat a stat. Ba că e colonul – am înțeles, l-au operat, au zis că avea intestinele pline cu gaze, colonul plin. L-au curățat. El avea burta mai mare și ne-am gândit să nu aibă ceva tumoră. Nici vorbă, nu ne-am gândit la colon. Tot ni s-a spus că e în stare gravă, dar stabilă. În ziua în care a murit, am sunat seara – sunam și dimineața, și seara să ne interesăm de starea lui –, și atunci i s-a spus fetei că e mort. Asta se întâmpla pe 16 septembrie 2025. Dimineața, pe 17 septembrie 2025, fata mea s-a rugat, la morgă, să o lase să-l vadă, și el era călduț. În actul de deces scrie că a decedat pe 17 septembrie 2025, nu pe 16, nu știu de ce. A împlinit 59 de ani pe 11 septembrie 2025, în spital. El a lucrat până în ultima zi. Luni (n.r. – 8 septembrie 2025) a lipsit de la muncă, pentru că am fost la cumpărături, că voiam să pregătim o petrecere pentru aniversarea lui. El a mai fost internat, anul trecut, cu apnee, dar s-a tratat. Își făcea analizele permanent, nu se pune problema. Chiar și la burtă și-a făcut analizele acum vreo lună și jumătate. Noi nu știm de ce nu ni s-a spus exact că nu are șanse, să nu-l țină sedat, să nu poată vorbi cu noi! Voiam, măcar, să ne mai spună câteva cuvinte. Eu, de marți seara, nu am mai putut vorbi cu el, (n.r. – 9 septembrie 2025). Eu nu vreau să greșesc, nu vreau să acuz pe nimeni”, a declarat Iuliana Petruț, soția lui Pavel Petruț.

Familia lui Pavel Petruț nu-și explică tragedia

Familia bărbatului susține că medicii nu au comunicat clar și pe înțelesul lor diagnosticul, precizând, în permanență, că starea pacientului era gravă, dar stabilă.

Bărbatul a murit pe 16 septembrie 2025, în jurul orei 19:00, iar familia susține că, dacă una din fiicele pacientului nu suna la spital să se intereseze de starea tatălui său, nimeni nu-i anunța că acesta nu mai trăiește.

„Tata, luni (8 septembrie 2025), s-a simțit un pic rău. Luni noaptea spre marți dimineața a ajuns la CPU, de la Târgu Frumos. El era constipat câte o săptămână, iar apoi avea scaune apoase. De la asta, luni, se simțea slăbit, abia se putea ține pe picioare. De la Târgu Frumos l-au trimis la Spiridon, pentru că au zis că e grav. Eu, când l-am sunat marți (n.r. – 9 septembrie 2025), mi-a spus că se simte un pic rău – i s-au făcut niște analize și așteaptă rezultatele. Așa mi-a zis el. Mama a fost apoi, la vizită, la el, după-amiază, și deja avea niște tuburi ca să-i scoată din stomac, dar vorbea, era conștient. În aceeași zi, în jurul orei 22:00, a sunat-o pe mama și i-a spus că o să fie operat. El se temea de operație, dar având în vedere ce legătură avea cu mama – au fost 35 de ani căsătoriți și nu s-au certat niciodată, iar de dragul ei a acceptat. Miercuri (n.r. – 10 septembrie 2025), când a fost, din nou, mama în vizită, i s-a spus că îl desfac să vadă ce are în burtă. Într-o zi, i s-a spus că are colonul mare și iritat, apoi – joi (n.r. – 11 septembrie 2025), un alt medic – i s-a spus că tata nu mai prinde ora 19:00. Tot li se spunea că era grav, dar stabil. El nu a murit joi. Vineri (n.r. – 12 septembrie 2025), medicul cu care am vorbit mi-a spus că e mai bine, dar să nu ne facem speranțe prea mari. Am întrebat care ar fi problema, dar ei într-o zi spuneau că e colonul, apoi inima. Numai chestii diferite, asta până luni (n.r. – 15 septembrie 2025), când l-au operat din nou și i-au spus mamei că, de acum, depinde totul doar de medicii de la ATI. Tot așa, i-au zis că e grav, dar stabil. Eu nu știu ce înseamnă asta. O sora de-a mea a fost la el după programul de vizită, între 16 și 17. A observat că aparatele țiuiau, din perfuzie nu mai curgea nimic. A întrebat asistentele și i-au spus că așa e normal. O altă soră de-a mea a sunat seara, marți (n.r. – 16 septembrie 2025), pe la ora 21:00, și i-au spus că tata e mort de la 19:00, dar protoculul presupune ca, timp de 2 ore, să nu fie deconectat de la aparate. Dacă nu suna sora mea, ei nu ne sunau să ne spună că a murit. Miercuri dimineața (n.r. – 17 septembrie 2025), sora mea a fost la morgă să-l vadă, pentru că nu ne venea să credem că e mort. L-au scos cu chiu, cu vai, din sac să-l vadă. A pus mâna pe el și era călduț, nu era rece, nu era vânăt. Ea îi spunea că de ce a murit și, atunci, lui i-au curs niște lacrimi din ochi. În certificatul de deces scrie că el a murit la 19 și 10, dar miercuri, deci o zi după! Noi am făcut cerere la spital să vedem toate documentele medicale și ni s-a spus că trebuie să așteptăm o săptămână, că trebuie să ajungă și cele de la Târgu Frumos. Părerea mea: ei vor să mușamalizeze cazul”, a declarat Paul Petruț, fiul persoanei decedate.

Reacția Spitalului Clinic de Urgență „Sf. Spiridon” Iași

Prof. dr. Diana Cimpoeșu, purtător de cuvânt al Spitalului Clinic de Urgență „Sf. Spiridon” Iași, a precizat că „pe certificatul de deces este data la care a fost eliberat și data la care s-a produs decesul. De asta sunt două date. El a murit în ATI, a fost internat în Clinica Chirurgie IV. Am făcut CT (computer tomograf-n.r.) în UPU (Unitatea de Primiri Urgențe-n.r.) și am descoperit un dolicocolon sigmoid, care e posibil să fi fost din naștere, dar cu înaintarea în vârstă manifestările au devenit mai grave. Din Chirurgie a fost dus în ATI (Anestezia și terapia intensivă-n.r.). A fost operat, avea megadolicocolonul sigmoidian, o dilatare foarte importantă a colonului și ocluzie intestinală. Aparținătorii pot veni la spital să discute – cu medicul care l-a operat, cu șeful de clinică sau cu directorul medical – nelămuririle în ceea ce privește gravitatea. Situația este clară. A fost în Terapie Intensivă, instabil hemodinamic, cu toate tulburările posibile. Probabil, familiei i s-a spus că e în stare gravă. Era un pacient destul de tânăr, dar avea această patologie, de multă vreme, și foarte multe complicații. El a fost internat la ATI o săptămână. L-au vizitat, era intubat, i s-a făcut dializă, noradrenalină. Infecția, care a pornit de la colon și a afectat cordul, respirația, toate organele, inclusiv rinichii, a făcut sepsis”.