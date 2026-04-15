Un bloc de nouă etaje din București a fost scos integral la vânzare. Care ar fi beneficiile investiției

Un bloc aflat în zona Calea Călărașilor-Delea Veche din centrul Capitalei a fost scos integral la vânzare pe Imobiliare.ro. Clădirea din 1994 cuprinde nu mai puțin de 50 de apartamente, la care se adaugă și cinci spații comerciale.

„Este o proprietate ideală pentru cei care caută o investiție pe termen mediu-lung prin păstrarea chiriașilor, reînchiriere în regim hotelier sau prin revânzarea apartamentelor și spațiilor individuale”, se explică în .

Investiția ar putea produce din prima zi

Blocul are nouă etaje și cuprinde 16 apartamente cu patru camere, fiecare de aproximativ 90 de metri pătrați, 16 apartamente cu trei camere, de circa 72 de metri pătrați, și 16 garsoniere de aproximativ 40 de metri pătrați. La ultimul etaj se află încă două apartamente spațioase, de câte 202 metri pătrați fiecare.

La parter sunt amenajate cinci spații comerciale, inclusiv un restaurant cu terasă. Toate apartamentele și spațiile sunt în prezent închiriate, ceea ce înseamnă că viitorul proprietar ar beneficia din start de venituri pe termen lung.

Întregul imobil este scos la vânzare pentru 12,5 milioane de euro și poate fi cumpărat doar integral, fără posibilitatea de a achiziționa separat apartamentele sau spațiile comerciale, potrivit platformei imobiliare.ro.