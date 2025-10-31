O garsonieră de doar 10 mp, scoasă la vânzare pentru o sumă astronomică. Costă cât 3 APARTAMENTE în București: „Intri pe ușă și sari direct în pat”

După ce Clujul ne-a „obișnuit” cu prețuri de-a dreptul ireale la locuințe, acum vine rândul unui alt oraș din Europa să bată toate recordurile la acest capitol. Așa se face că o minisculă garsonieră, de doar 10,2 metri pătrați, aflată într-una dintre cele mai luxoase zone din Londra, să fie scoasă la vânzare pentru echivalentul a 3 apartamente de 3 camere în București.

Într-un oraș unde fiecare metru pătrat a ajuns să coste o avere, Londra vine tare din spate să uimească chiar și Cluj-Napoca prin prețurile exorbitante de pe piața imobiliară.

O garsonieră de doar 10,2 metri pătrați, situată în Knightsbridge, una dintre cele mai scumpe și râvnite zone ale capitalei britanice, este scoasă la vânzare pentru 270.000 de lire sterline, adică peste 300.000 de euro, potrivit metro.co.uk.

Spre exemplu, în Capitala României, un apartament cu 3 camere de 66 de metri pătrați, complet mobilat și utilat, aflatîn zona Doamna Ghica, cartierul Colentina, cu grădiniță vis-a-vis de locuință și școli aflate la doar câteva minute de mers pe jos se vinde pe Olx cu 110.000 de euro.

Revenind la garsoniera din Londra, spațiul minuscul are loc doar pentru un pat, o zonă compactă de bucătărie cu chiuvetă și cuptor, precum și o baie proprie. Practic, cine intră pe ușă ajunge direct lângă pat, într-o locuință unde fiecare centimetru este calculat la milimetru.

Agenții imobiliari care promovează proprietatea spun că este destinată în special investitorilor sau persoanelor care caută o reședință temporară în centrul Londrei, nu un spațiu de locuit permanent.

„Este o proprietate ideală pentru cei care cumpără pentru prima dată sau pentru investitorii care doresc un punct de sprijin în centrul Londrei”, afirmă reprezentanții agenției.

Garsoniera beneficiază de acces la serviciul de recepție al clădirii, asistență pentru locatari și apropierea a trei stații de metrou South Kensington, Sloane Square și Knightsbridge. În plus, se află la câteva minute de mers pe jos de Harrods și de celebrul stadion Stamford Bridge.