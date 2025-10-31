Prima pagină » Economic » Macroeconomie » Imobiliare » O garsonieră de doar 10 mp, scoasă la vânzare pentru o sumă astronomică. Costă cât 3 APARTAMENTE în București: „Intri pe ușă și sari direct în pat”

O garsonieră de doar 10 mp, scoasă la vânzare pentru o sumă astronomică. Costă cât 3 APARTAMENTE în București: „Intri pe ușă și sari direct în pat”

Mihai Tănase
31 oct. 2025, 09:37, Imobiliare
O garsonieră de doar 10 mp, scoasă la vânzare pentru o sumă astronomică. Costă cât 3 APARTAMENTE în București: „Intri pe ușă și sari direct în pat”
Foto: Profimedia images

După ce Clujul ne-a „obișnuit” cu prețuri de-a dreptul ireale la locuințe, acum vine rândul unui alt oraș din Europa să bată toate recordurile la acest capitol. Așa se face că o minisculă garsonieră, de doar 10,2 metri pătrați, aflată într-una dintre cele mai luxoase zone din Londra, să fie scoasă la vânzare pentru echivalentul a 3 apartamente de 3 camere în București.

Într-un oraș unde fiecare metru pătrat a ajuns să coste o avere, Londra vine tare din spate să uimească chiar și Cluj-Napoca prin prețurile exorbitante de pe piața imobiliară.

O garsonieră de doar 10,2 metri pătrați, situată în Knightsbridge, una dintre cele mai scumpe și râvnite zone ale capitalei britanice, este scoasă la vânzare pentru 270.000 de lire sterline, adică peste 300.000 de euro, potrivit metro.co.uk.

Spre exemplu, în Capitala României, un apartament cu 3 camere de 66 de metri pătrați, complet mobilat și utilat, aflatîn zona Doamna Ghica, cartierul Colentina, cu grădiniță vis-a-vis de locuință și școli aflate la doar câteva minute de mers pe jos se vinde pe Olx cu 110.000 de euro.

Foto: Captură foto - olx

Foto: Captură foto – olx

Revenind la garsoniera din Londra, spațiul minuscul are loc doar pentru un pat, o zonă compactă de bucătărie cu chiuvetă și cuptor, precum și o baie proprie. Practic, cine intră pe ușă ajunge direct lângă pat, într-o locuință unde fiecare centimetru este calculat la milimetru.

Agenții imobiliari care promovează proprietatea spun că este destinată în special investitorilor sau persoanelor care caută o reședință temporară în centrul Londrei, nu un spațiu de locuit permanent.

„Este o proprietate ideală pentru cei care cumpără pentru prima dată sau pentru investitorii care doresc un punct de sprijin în centrul Londrei”, afirmă reprezentanții agenției.

Garsoniera beneficiază de acces la serviciul de recepție al clădirii, asistență pentru locatari și apropierea a trei stații de metrou South Kensington, Sloane Square și Knightsbridge. În plus, se află la câteva minute de mers pe jos de Harrods și de celebrul stadion Stamford Bridge.

Citește și

IMOBILIARE Orașul în care prețurile apartamentelor s-au DUBLAT în ultimii 6 ani
10:12, 27 Oct 2025
Orașul în care prețurile apartamentelor s-au DUBLAT în ultimii 6 ani
IMOBILIARE Orașul cu cea mai ieftină chirie din România: 500 lei/lună acum, în octombrie 2025
07:26, 19 Oct 2025
Orașul cu cea mai ieftină chirie din România: 500 lei/lună acum, în octombrie 2025
IMOBILIARE Proprietarii de apartamente riscă AMENZI de 100.000 lei dacă nu respectă o lege din anul 2018. Ce trebuie să facă pentru a evita penalizarea
17:10, 17 Oct 2025
Proprietarii de apartamente riscă AMENZI de 100.000 lei dacă nu respectă o lege din anul 2018. Ce trebuie să facă pentru a evita penalizarea
IMOBILIARE Orașul cu cele mai scumpe APARTAMENTE din România. Prețurile și chiriile s-au dublat în doar cinci ani
13:05, 14 Oct 2025
Orașul cu cele mai scumpe APARTAMENTE din România. Prețurile și chiriile s-au dublat în doar cinci ani
O nouă sursă de venit pentru români! Cum poți câștiga BANI frumoși dintr-o activitate prosperă
17:39, 06 Oct 2025
O nouă sursă de venit pentru români! Cum poți câștiga BANI frumoși dintr-o activitate prosperă
IMOBILIARE Un internaut care stă cu chirie de 16 ani l-a întrebat pe un avocat dacă are „DREPT” la casă. Răspunsul avocatului a strâns reacții
00:11, 06 Oct 2025
Un internaut care stă cu chirie de 16 ani l-a întrebat pe un avocat dacă are „DREPT” la casă. Răspunsul avocatului a strâns reacții
Mediafax
Cum justifică Jandarmeria amenda dată organizatorului comemorării de la Colectiv: „Agentul nu a înțeles”
Digi24
VIDEO. Momentul în care jandarmii îl amendează cu 3,000 de lei pe organizatorul marșului de comemorare Colectiv
Cancan.ro
Mesajul găsit în telefonul medicului Ștefania Szabo ridică mari semne de întrebare. Poate confirma una dintre ipotezele triste vehiculate
Prosport.ro
FOTO. Alex Dobre și soția s-au oprit la bancomat: au scos un teanc de bani!
Adevarul
Marius Lulea prevestește finalul Guvernului Bolojan în ianuarie: „Va fi aruncat la coșul de gunoi. PSD va depune moțiune”
Mediafax
Câți români și-au refinanțat creditele? Folcuț (ARB): „Costurile la care populația și companiile se împrumută sunt influențate de prima de risc a țării”
Click
Avertismentul psihologului Radu Leca, după ce Alex Ciucu și-a acuzat foștii socri de eșecul căsniciei cu Alina Sorescu: „Cine doarme între doi părinți se trezește fără partener”
Digi24
Putin poartă din nou haine militare: Ar putea exista trei motive pentru asta
Cancan.ro
Ce substanță au descoperit medicii legiști în corpul Ștefaniei Szabo. Acum totul e CLAR!
Ce se întâmplă doctore
Imagini incendiare! Vedeta a făcut furori în bikini! Nici nu zici că are 44 de ani
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
Rușii se joacă din nou cu mințile fanilor Dacia! Așa ar putea arăta noul Sandero
Descopera.ro
O cometă a început să trimită semnale radio Pământului
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Medicul către Bulă: – 120 de lei pilula, dacă faceți amor cu soția. Și 80 de lei, dacă faceți cu amanta
Descopera.ro
Test de cultură generală. Cine a descoperit razele X?
MODĂ (P) Black Friday la Trendyol: Reduceri de până la 80%  la toate categoriile de produse și oferte de la peste 4.000 de comercianți români
11:27
(P) Black Friday la Trendyol: Reduceri de până la 80%  la toate categoriile de produse și oferte de la peste 4.000 de comercianți români
EXTERNE Partidul lui Marine Le Pen domină sondajele. Mai mult de jumătate dintre francezi vor să voteze pentru extrema dreaptă la următoarele alegeri
11:12
Partidul lui Marine Le Pen domină sondajele. Mai mult de jumătate dintre francezi vor să voteze pentru extrema dreaptă la următoarele alegeri
VIDEO EXCLUSIV Cât de prigonit a fost, de fapt, Ion Iliescu de dictatorul Ceaușescu? Lavinia Betea: „Nu este niciun fel de disidență”
11:12
Cât de prigonit a fost, de fapt, Ion Iliescu de dictatorul Ceaușescu? Lavinia Betea: „Nu este niciun fel de disidență”
EXTERNE Kievul răspunde loviturilor ruse: Atac masiv asupra infrastructurii petroliere a Rusiei
11:11
Kievul răspunde loviturilor ruse: Atac masiv asupra infrastructurii petroliere a Rusiei
Regulă nouă pentru cei care stau la bloc. De ce este interzis să-ți ÎNCHIZI balconul? Proprietarii, somați de urgență de autorități
11:09
Regulă nouă pentru cei care stau la bloc. De ce este interzis să-ți ÎNCHIZI balconul? Proprietarii, somați de urgență de autorități
ACTUALITATE Ion Cristoiu: „REȚELELE sociale au devenit un adversar al democrațiilor care sunt dictaturi”
11:00
Ion Cristoiu: „REȚELELE sociale au devenit un adversar al democrațiilor care sunt dictaturi”