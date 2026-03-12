Patronul FCSB a dezvăluit ce transferuri a dorit la FCSB și le-a ratat. Tudor Băluță și Alexandru Cicâldău, ambii acum la Universitatea Craiova, au fost pe lista campioanei, dar și Macalou de la U Cluj, cel care a marcat și a dat două pase decisive în meciul câștigat recent cu echipa roș-albastră, 3-1.

Macalou și-a prelungit contractul cu U Cluj până în 2028 și e netransferabil.

Totodată, Gigi Becali s-a arătat nemulțumit de aducerea lui Alibec și Politic, jucători ce nu au confirmat la FCSB.

Ce transferuri a ratat Gigi Becali la FCSB

„Regret că nu l-am luat pe Băluță, când era la Viitorul. A vorbit Meme cu cineva de acolo și nu i-a dat niște calificative bune. Am regret că nu l-am luat și pe Cicâldău, înainte să îl ia Craiova prima dată. Erau Tănase și Coman și mi-au zis să îl iau pe Cicâldău, eu l-am luat pe Vînă. Așa regret că nu i-am luat nici pe Louis Munteanu și Korenica. Dacă luam fundașul central de la FC Argeș aveam under. Dacă nu îi luam pe Politic și Alibec, nu-i mai băgam… nu-i dădeam nici împrumut și încurcau ei cu jucătorii lor alte echipe. Ce am făcut mi-a fost împotrivă, nimic nu mi-a ieșit”, a declarat Gigi Becali, la Fanatik.

Patronul FCSB a continuat: „Normal că îmi pare rău. Am zis de Macalou acum un an… Îmi spunea și Florin Vulturar. Mă consult și eu. Dacă oamenii cu care mă consult îmi spun că e lent… eu nu știu, zic și eu așa. Am făcut ce am vrut eu… uite ce am făcut, i-am luat pe Politic și Alibec și 2 milioane s-au dus pe apa sâmbetei. Când văd că greșesc, mai întreb și pe alții, nu mai am curaj să fac ce vreau eu”.

Cicâldău, mesaj pentru Gigi Becali

Cicâldău i-a răspuns lui Gigi Becali, înaintea meciului pe care oltenii îl au cu FC Argeș la debutul în play-off: „Da, ce pot să spun? Mă bucur că a spus acest lucru… dacă a spus asta înseamnă că mă consideră un jucător valoros, dar treaba mea este alta, mai ales în acest moment”.