Cât a plătit un client Uber, pentru o cursă de 23 km, din București în Măgurele

Scumpirea carburanților se răsfrânge asupra întregii situații economice din România, iar efectele în lanț încep să se vadă. O cursă Uber de la București în Măgurele, de 23 de km, a ajuns subiect de dezbatere pe Facebook din cauza prețului afișat.
Un client a postat cât a plătit pentru acest drum, iar îndemnul lui exprimă amărăciune: „Hai să muncim, fraților, cu motorina și benzina 9 lei litrul!”.
Tot mai mulți români apelează la ridesharing și pentru curse în afara orașelor, pe distanțe mai lungi. Un astfel de caz este al unui client Uber, care a ales să comande o mașină din București până în Măgurele.
Iată cât a plătit pentru distanța de 23 de kilometri.
Măgurele este o localitate învecinată cu București și aflată în plin proces de modernizare. Foarte multă lume a ales să se mute acolo, dată fiind apropierea de Capitală și facilitățile zonei.
Potrivit informațiilor din aplicația Uber, comanda a fost făcută din Sectorul 2, zona centrului comercial Veranda Mall, iar destinația selectată, Măgurele, la 22,9 km distanță. Aplicația a setat și un timp de deplasare – cursă de 43 minute, în condiții normale de trafic. Traseul ales: prin Drumul Taberei, Ghencea și ieșire pe Șoseaua Alexandriei.
Prețul stabilit de aplicație: 32,69 de lei, iar comentariul de la postare spune totul: „Hai să muncim, fraților, cu motorina și benzina 9 lei litrul!”.
„Stați acasă, luați o bere, un vin și o amantă, lăsați Uber și Bolt noaptea, ăștia profita întrucât văd o mare de sclavi care dorm pe străzi!”, a comentat cineva pe Facebook, completat de o altă persoană: „Renunțați eu unul am renunțat nu se merita sub nici o formă cu tarifele astea”.
