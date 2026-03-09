Cât a plătit un client Uber, pentru o cursă de 23 km, din București în Măgurele

Scumpirea carburanților se răsfrânge asupra întregii situații economice din România, iar efectele în lanț încep să se vadă. O cursă Uber de la București în Măgurele, de 23 de km, a ajuns subiect de dezbatere pe Facebook din cauza prețului afișat.

Un client a postat cât a plătit pentru acest drum, iar îndemnul lui exprimă amărăciune: „Hai să muncim, fraților, cu motorina și benzina 9 lei litrul!”.

Cât costă o cursă din București în Măgurele

Tot mai mulți români apelează la ridesharing și pentru curse în afara orașelor, pe distanțe mai lungi. Un astfel de caz este al unui client Uber, care a ales să comande o mașină din București până în Măgurele.

Iată cât a plătit pentru distanța de 23 de kilometri.

Măgurele este o localitate învecinată cu București și aflată în plin proces de modernizare. Foarte multă lume a ales să se mute acolo, dată fiind apropierea de Capitală și facilitățile zonei.

Potrivit informațiilor din aplicația Uber, comanda a fost făcută din Sectorul 2, zona centrului comercial Veranda Mall, iar destinația selectată, Măgurele, la 22,9 km distanță. Aplicația a setat și un timp de deplasare – cursă de 43 minute, în condiții normale de trafic. Traseul ales: prin Drumul Taberei, Ghencea și ieșire pe Șoseaua Alexandriei.

Prețul stabilit de aplicație: 32,69 de lei, iar comentariul de la postare spune totul: „Hai să muncim, fraților, cu motorina și benzina 9 lei litrul!”.

„Stați acasă, luați o bere, un vin și o amantă, lăsați Uber și Bolt noaptea, ăștia profita întrucât văd o mare de sclavi care dorm pe străzi!”, a comentat cineva pe Facebook, completat de o altă persoană: „Renunțați eu unul am renunțat nu se merita sub nici o formă cu tarifele astea”.

