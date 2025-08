Un bucureștean s-a trezit cu un ȘARPE în baia apartamentului său, situat chiar în centrul Capitalei. De unde provenea reptila

Un bucureștean s-a trezit, luni noaptea, cu un piton regal în baia apartamentului său de la etajul 3 al unui loc situat chiar în Centrul Capitalei, mai exact în Piața Universității.

După ce a sunat la 112, reptila – cu o lungime de aproape un metru și jumătate (poate atinge și doi metri) – a fost capturată de jandarmi.

Abia dimineață a aflat și de unde provenea musafirul nepoftit, mai ales că avea și un proprietar. El aparținea unei vecine, iar reptila era dispărută de mai mult timp.

„El are un terariu, un loc special amenajat pentru el și, probabil, când am desfăcut geamul ca să îi schimb apa, a rămas întredeschis și a ieșit. S-a mai întâmplat, dar l-am găsit în casă. Însă, de data asta nu l-am găsit o perioadă mai lungă de timp. Mai mult ca sigur a plecat pe coloană de apă. Noi l-am crescut ca pe un membru al familiei. Am fost convinsă că e în casă… că, într-adevăr, au stilul de a se ascunde, dar până la urmă apărea. Nu am vrut să fac rău nimănui, îmi pare rău că am deranjat”, a spus femeia.