Un cerb carpatin de la Zoo Târgu Mureș a murit după ce a mâncat o mănușă de piele. Cel mai probabil, aceasta a fost aruncată de un vizitator

15 ian. 2026, 19:25, Actualitate
Un cerb carpatin de la Grădina Zoologică din Târgu Mureș a murit după ce a mâncat o mănușă de piele, descoperită la necropsie. Cel mai probabil, obiectul vestimentar provenea de la un vizitator.

Cerbul carpatin a fost găsit la pământ, în țarcul exterior al Grădinii Zoologice din Târgu Mureș, de către îngrijitori. Aceștia au anunțat imediat medicul veterinar, însă animalul nu a mai putut fi salvat.

„Probabil a ajuns din partea vizitatorului în țarcul animalului. Foarte des ne confruntăm cu diferite corpuri străine în habitatul animalelor noastre, avem de la clasicele monede până la materiale de ambalaje”, a precizat pentru Știrile Pro TV dr. Borka Vitalis Levente, medic veterinar.

Moartea animalului ar fi putut fi evitată dacă vizitatorul ar fi anunțat că și-a scăpat mănușa, iar îngrijitorii ar fi recuperat-o.

Luna trecută, la Zoo Craiova, un pui de tigru alb a avut aceeași soartă, după ce a înghițit o jucărie aruncată în cușcă, tot de un vizitator.

Reguli ignorate de vizitatori, în ciuda avertismentelor angajaților de la ZOO

Pe aleile de la ZOO Târgu Mureș sunt amplasate numeroase marcaje prin care vizitatorilor li se atrage atenția să nu hrănească animalele și să nu le atingă, dar regulile sunt frecvent încălcate.

„E neplăcut, trist. Cu toate acestea, noi întotdeauna încercăm să informăm vizitatorii. Să nu le hrănească. Să nu arunce diferite alimente. Dar vizitatorii, totuși, fac altceva”, a declarat Szantho Janos, directorul Grădinii Zoologice Târgu Mureș.

În Grădina Zoologică sunt amplasate mai multe camere de supraveghere, dar deocamdată reprezentanții grădinii nu au depus plângere la Poliție.

