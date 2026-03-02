Prima pagină » Actualitate » Cei trei sfinți mucenici pomeniți în calendarul ortodox la 3 martie: Eutropiu, Cleonic şi Vasilisc

02 mart. 2026
Sfinţii Mucenici Eutropiu, Cleonic şi Vasilisc sunt pomeniţi în calendarul creştin ortodox la 3 martie. Ei au trăit în timpul împăraţilor Diocleţian şi Maximian (284-305). Toți trei erau ostaşi şi prieteni apropiaţi ai Sfântului Mucenic Teodor Tiron, unul din sfinţii militari, pomenit la 17 februarie.

După sfârşitul Sfântului Tiron, în cetatea Amasiei, cei trei tovarăşi ai săi, Eutropiu, Cleonic şi Vasilisc, au rămas în temniţă, unde erau închişi pentru faptul că erau creştini şi mărturiseau această credinţă.

Ce a pătimit Sfântul Eutropiu

Vasilisc era şi nepot al Sfântului Teodor, iar Eutropiu era frate cu Cleonic şi erau de neam din Capadocia.

Guvernatorul oraşului Amasea, din Capadocia, le-a cerut celor trei prizonieri să renunţe la credinţa creştină. Ei însă au mărturisit cu hotărâre pe Hristos şi din această cauză au fost supuşi la chinuri grele.

Sfântul Eutropiu a fost adus din închisoare în faţa guvernatorului atunci când acesta se afla la masă şi a fost rugat nu să jertfească zeilor, numai să spună înaintea poporului că a făcut acest lucru şi pentru această mărturie mincinoasă ar fi primit mult aur şi argint, şi haine scumpe.

Sfântul mucenic s-a împotrivit spunând că este scris: „Ce folos este omului de ar dobândi lumea toată, iar sufletul îşi va pierde?”.

Îl îndemna demnitarul să se aşeze împreună cu cei ce mâncau la masa sa, dar el s-a împotrivit şi a spus că nu poate să nesocotească ceea ce spunea regele şi prorocul David: „Fericit bărbatul, care n-a umblat în sfatul necredincioşilor şi în calea păcătoşilor nu a stat şi pe scaunul hulitorilor n-a şezut” (Psalmul 1, 1).

În ziua de 3 martie, Sfinţii Eutropiu şi Cleonic au fost crucificaţi în oraşul Pontine Amasea (Asia Mică), iar Sfântul Vasilisc a fost omorât pe 22 mai în oraşul Comana, potrivit volumului „Vieţile Sfinţilor”.

Calendar ortodox 2026. Ce sărbători cu cruce roșie avem în Martie, luna lui Mărțișor

