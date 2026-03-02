Trump, „foarte dezamăgit” de Starmer pentru că nu i-a permis să atace Iranul de pe Diego Garcia: „Pare că era îngrijorat de legalitate”

Liderul american Donald Trump s-a declarat „foarte dezamăgit” de prim-ministrul britanic Keir Starmer pentru faptul că nu a permis inițial forțelor americane să utilizeze baza aeriană de pe insula Diego Garcia, din Oceanul Indian, pentru a executa lovituri asupra Iranului, scrie luni cotidianul The Telegraph, citând un interviu al președintelui SUA.

Marea Britanie a refuzat inițial să autorizeze Statele Unite să întreprindă lovituri aeriene pornind de la bazele sale, însă duminică seara premierul laburist a anunțat că acceptă solicitarea de folosire a lor pentru orice „lovituri defensive” pe care SUA vor să le execute împotriva unor ținte iraniene. Printre acestea se numără și baza strategică Diego Garcia, din arhipelagul Chagos.

Trump a declarat luni pentru The Telegraph că i-a luat „prea mult” lui Starmer până să se răzgândească.

„Așa ceva nu s-a mai întâmplat, probabil, niciodată între țările noastre”, a spus președintele SUA. „Se pare că el (Starmer) era îngrijorat de legalitate”, a adăugat EL.

