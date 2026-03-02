Prima pagină » Știri » A fost declanșată procedura de numire a membrilor Colegiului Director al CNCD. Cine sunt cei 19 candidați care se vor „duela” pentru 6 locuri disponibile și mandate de 5 ani  

A fost declanșată procedura de numire a membrilor Colegiului Director al CNCD. Cine sunt cei 19 candidați care se vor „duela” pentru 6 locuri disponibile și mandate de 5 ani  

Cristian Lisandru
02 mart. 2026, 14:53, Știri
A fost declanșată procedura de numire a membrilor Colegiului Director al CNCD. Cine sunt cei 19 candidați care se vor „duela” pentru 6 locuri disponibile și mandate de 5 ani  

Parlamentul României a declanșat procedura de numire a membrilor în Colegiul Director al Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării (CNCD) și a Avocatului Poporului, iar calendarul anunțat conține termene foarte scurte pentru desfășurarea procesului de selecție.

Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării este autoritatea de stat autonomă, sub control parlamentar, care își desfașoară activitatea în domeniul discriminării și este garant al respectării și aplicării principiului nediscriminării, în conformitate cu legislația internă în vigoare și cu documentele internaționale la care România este parte.

  • Depunerea candidaturilor – 24.02 – 27.02.2026
  • Afișarea pe site-urile Camerei Deputaților și Senatului – 28.02 – 09.03.2026
  • Audierea candidaților în comisiile de specialitate ale Camerei Deputaților și Senatului – 10.03.2026
  • Votul în ședința de plen reunit a Parlamentului – 10.03.2026

Potrivit informațiilor obținute de Gândul, în exclusivitate, cu toate că termenul de depunere a fost foarte scurt, un număr de 19 persoane și-au depus candidatura pentru a deveni membru al Colegiului Director al CNCD.

„În acest moment, mai sunt în exercitarea mandatului de membru al Colegiului Director al CNCD Maria Moța (jurist), Radu Babuș (jurist), Cătălin Raiu (nu este jurist), Cerasela Bănică (jurist) și Radu Săvulescu (jurist)”, au precizat sursele Gândul, în exclusivitate.

Criteriile care stau la baza alegerii ca membru CNCD

Sursele Gândul au precizat și criteriile care vor fi luate în calcul, în timpul procedurii de selecție, pentru viitorii membri al CNCD.

  • Dacă respectivul candidat are studii superioare absolvite cu diplomă de licență;
  • Dacă este jurist – la numirea membrilor Colegiului Director se va urmări ca minimum două treimi dintre aceștia să fie licențiați în științe juridice;
  • Susținerea politică a candidaților;
  • Buna reputație și activitatea recunoscută în domeniul apărării drepturilor omului și combaterii discriminării.

În termen de 10 zile de la publicarea candidaturilor se pot depune la comisiile permanente de specialitate, în scris, obiecțiuni argumentate cu privire la candidaturile depuse.

Cine sunt cei 19 candidați care doresc să devină membri CNCD

Gândul prezintă și candidații care s-au înscris pentru cele 6 poziții disponibile în cadrul Colegiului Director al CNCD, în temeiul dispoziţiilor art. 24 din Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Sursele Gândul au transmis și detalii despre fiecare candidat.

  1. „Iulia Monica Acatrinei – jurist, în prezent este angajată la Avocatul Poporului;
  2. Diaconu Adrian Nicolae – jurist, 59 de ani, susținerea politică din partea PSD, fost deputat, fost senator, în perioada 2020 – 2025 a fost membru în Colegiul Director al CNCD;
  3. Frîncu Bogdan Cătălin – jurist, în prezent este angajat în cadrul Direcției Generale Legislative din cadrul Senatului României, a candidat la Primăria sector 5 pentru o funcția de consilier local din partea Alianța Dreapta Unită (USR – PMP – Forța Dreptei);
  4. Horia Grama – nu este jurist, 64 de ani, susținere politică din partea PSD, deputat în perioada 2008 – 2016, în perioada 2020 – 2025 a fost membru în Colegiul Director al CNCD;
  5. Jura Cristian – jurist, 53 de ani, susținere politică din partea PSD; în perioada 2015 – 2025 a fost membru în Colegiul Director al CNCD;
  6. Mihai Lungu – nu este jurist, 41 de ani, președinte al Asociația Calea spre Acces;
  7. Mitran Marius Cosmin – jurist, în prezent activează ca și avocat;
  8. Moagher Laura Mihaelanu depune dovada absolvirii studiilor universitare, 46 de ani, susținere politică din partea PSD, fost deputat PSD în perioada 2016 – 2020, fost senator PSD în perioada 2020 – 2024, în prezent este consilier demnitar la Curtea de Conturi a României;
  9. Emil Moise – jurist, profesor, susținere politică REPER;
  10. Molnar Zsolt – jurist, 42 de ani, sprijin politic din partea UDMR, Adjunct al Avocatului Poporului;
  11. Nechita Gabriel, jurist, 51 de ani, pensionar MAI;
  12. Nistor Florin – jurist, susținere politică din partea SOS România, în prezent este consilier juridic al partidului SOS România, filiala Constanța;
  13. Păun Ionuț Constantin – jurist, președintele Organizației de Tineret a Asociației Partida Romilor ProEuropa, susținut de Nicolae Păun, președintele Partidei Romilor ProEuropa;
  14. Popescu Marin – jurist, 76 de ani, activează în cadrul Organizației pentru Drepturile Omului OADO;
  15. Iulia Popovici – jurist, 46 de ani, susținere politică din partea USR, consilier parlamentar, Camera Deputaților;
  16. Radu Alexandru Marian – nu este jurist, susținere politică din partea Grupului Parlamentar PACE, cadru didactic în cadrul Școlii Gimnaziale 133 București;
  17. Stoichiță Aurel Cătălin – nu este jurist, expert în fonduri europene;
  18. Christine Thellmann – nu este jurist, susținere politică din partea PNL, fost deputat PNL în perioada 2020 – 2024, în prezent își desfășoară activitatea la ROMGAZ SA ca specialist în domeniul calității;
  19. Varga Rozalia – Dana – nu este jurist, sprijin politic din partea AUR”.

„În data de 10 martie 2026, Parlamentul României va trebui să selecteze 6 persoane pentru poziția de membru al Colegiului Director al Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării pentru un mandat de 5 ani, iar la selecție va trebui să se țină cont de raportul dintre juriști și nejuriști”, au precizat sursele Gândul, în exclusivitate.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Recomandarea video

Citește și

Gândul de Vreme Cu ce temperaturi începe primăvara. Unde plouă și unde persistă ceața. Meteorologii ANM, prognoză în exclusivitate pentru Gândul
10:59
Cu ce temperaturi începe primăvara. Unde plouă și unde persistă ceața. Meteorologii ANM, prognoză în exclusivitate pentru Gândul
CINEMA Vedeta din „Tânărul papă” lansează „Acel Martie”, la Piteşti. Mădălina Bellariu revine în oraşul natal alături de alte vedete internaţionale
11:59, 01 Mar 2026
Vedeta din „Tânărul papă” lansează „Acel Martie”, la Piteşti. Mădălina Bellariu revine în oraşul natal alături de alte vedete internaţionale
UPDATE Cum s-a văzut de la pușcăria Chilia Veche doborârea unei drone în Dunăre. Ce spune directorul Penitenciarului Tulcea despre riscurile din zonă/Reacția primarului din Chilia Veche
15:54, 27 Feb 2026
Cum s-a văzut de la pușcăria Chilia Veche doborârea unei drone în Dunăre. Ce spune directorul Penitenciarului Tulcea despre riscurile din zonă/Reacția primarului din Chilia Veche
CONTROVERSĂ Adevărul despre „zăpada neagră” a Dianei Buzoianu. Ministra Mediului este contrazisă și ridiculizată de fostul șef al Gărzii Naționale de Mediu, ex-USR-ist. „Nu e vorba despre poluarea în sine a aerului, pentru că n-a nins cu praf saharian zece zile peste București”
11:23, 27 Feb 2026
Adevărul despre „zăpada neagră” a Dianei Buzoianu. Ministra Mediului este contrazisă și ridiculizată de fostul șef al Gărzii Naționale de Mediu, ex-USR-ist. „Nu e vorba despre poluarea în sine a aerului, pentru că n-a nins cu praf saharian zece zile peste București”
Gândul de Vreme În ce zone din România vor fi temperaturi mai mari decât cele normale pentru sfârșitul lui februarie. ANM, prognoză detaliată pentru Gândul
10:56, 27 Feb 2026
În ce zone din România vor fi temperaturi mai mari decât cele normale pentru sfârșitul lui februarie. ANM, prognoză detaliată pentru Gândul
ULTIMA ORĂ Revoltă la Mangalia pentru salariile promise de Radu Miruţă. Luni, angajaţii şantierului naval din Mangalia încearcă şi la ministrul Irineu Darău
08:49, 27 Feb 2026
Revoltă la Mangalia pentru salariile promise de Radu Miruţă. Luni, angajaţii şantierului naval din Mangalia încearcă şi la ministrul Irineu Darău
Mediafax
Războiul din Orientul Mijlociu degenerează: Iran și Israelul se bombardează tot mai puternic. Prețul petrolului crește cu 10%,
Digi24
Principala rută de evacuare pentru ultrabogații blocaţi în statele din Golf. Cât costă un zbor privat către Europa
Cancan.ro
5 zile la rând de ninsoare în aceste orașe din România, începând de marti, 10 martie, potrivit meteorologilor Accuweather
Prosport.ro
Olivia, apariție în bikini: „A arătat aproape tot”
Adevarul
Suntem la un pas de Al Treilea Război Mondial? Avertismentul experților cu privire la conflictul SUA–Iran
Mediafax
Avertismentul lui Bogdan Chirițoiu pentru benzinari: „Nu am vrea să vedem comercianți care profită de contextul internațional pentru a crește suplimentar prețurile în mod nejustificat”
Click
Clătite de post pufoase cu apă minerală. Rețetă rapidă, economică și delicioasă
Digi24
Trei avioane americane de luptă F-15 s-au prăbușit în Kuweit. Ce explicație au dat Statele Unite
Cancan.ro
BREAKING! E știrea momentului în lumea întreagă. A fost ELIMINAT în timpul bombardamentului
Ce se întâmplă doctore
Cum arată acum Alexandra Dinu, prima soție a lui Adrian Mutu, la 45 de ani. Imagini rare cu blondina!
Ciao.ro
Inna, Delia sau Gina Pistol, poze pe care le-ar vrea șterse! Ipostaze stânjenitoare în public
Promotor.ro
Benzina și motorina ajung la 10 lei? România are carburanți pentru 90 de zile, anunță Ministrul Energiei după escaladarea din Iran
Descopera.ro
Povestea exploratorului care a abandonat totul pentru Antarctica
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. O tipă e în pat cu noul iubit: – E prima oară când fac asta, nu vreau să-ți faci o părere proastă despre mine...
Descopera.ro
Noua imagine a masculinității pe ecran: De ce nu ne mai plac eroii invincibili și preferăm protagonistul vulnerabil?
RĂZBOI Oana Țoiu se laudă că a făcut un canal de WhatsApp, în timp ce românii sunt disperați că nu pot contacta ambasadele
15:08
Oana Țoiu se laudă că a făcut un canal de WhatsApp, în timp ce românii sunt disperați că nu pot contacta ambasadele
ECONOMIE Bulgaria, datorie externă de aproape zece ori sub cea a României, deși economia lor e de trei ori mai mică
15:02
Bulgaria, datorie externă de aproape zece ori sub cea a României, deși economia lor e de trei ori mai mică
Cum să alegi ceapa. Le ce trebuie să fii atent când o cumperi
15:00
Cum să alegi ceapa. Le ce trebuie să fii atent când o cumperi
ULTIMA ORĂ Prețul motorinei a explodat în București. La unele pompe, carburantul diesel se vinde cu aproape 9 lei pe litru. „Merg în Bulgaria să fac plinul de acolo”
15:00
Prețul motorinei a explodat în București. La unele pompe, carburantul diesel se vinde cu aproape 9 lei pe litru. „Merg în Bulgaria să fac plinul de acolo”
RELIGIE Cei trei sfinți mucenici pomeniți în calendarul ortodox la 3 martie: Eutropiu, Cleonic şi Vasilisc
14:58
Cei trei sfinți mucenici pomeniți în calendarul ortodox la 3 martie: Eutropiu, Cleonic şi Vasilisc
DEZVĂLUIRI Trump, „foarte dezamăgit” de Starmer pentru că nu i-a permis să atace Iranul de pe Diego Garcia: „Pare că era îngrijorat de legalitate”
14:54
Trump, „foarte dezamăgit” de Starmer pentru că nu i-a permis să atace Iranul de pe Diego Garcia: „Pare că era îngrijorat de legalitate”

Cele mai noi

Trimite acest link pe