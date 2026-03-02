Prima pagină » Actualitate » Teodosie evacuat. Arhiepiscopul Tomisului a fost somat să părăsească bijuteria Art Nouveau, de 600 metri pătrați, de pe faleza Constanței

02 mart. 2026, 13:43
Teodosie evacuat. Arhiepiscopul Tomisului a fost somat să părăsească bijuteria Art Nouveau, de 600 metri pătrați, de pe faleza Constanței
Controversatul Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, s-a făcut remarcat mereu prin poziții ireverențioase, contrare doctrinelor din cadrul BOR, dar și prin stilul de viață opulent. Deținătorul unui superb bolid Mercedes făcut cadou de enoriașii și preoții din parohia sa, Teodosie va fi nevoit să părăsească vila monument istoric din centrul Constanței, întrucât contractul de închiriere expiră luna aceasta. 

Așa cum a scris Gândul, Înaltul Prelat și-a creat un obicei din stilul de viață extrem de luxos.  ÎPS Teodosie a fost regalat de enoriașii din Constanța cu un Mercedes de 147.000 euro. Însă nici pe plan imobilier, Teodosie nu a stat vreodată rău. Astfel, scrie Dobrogealive, acesta locuiește într-un adevărat palat, monument istoric situat în centrul municipiului Constanța.

Decretul semnat de Ceaușescu expiră pe 23 martie

În prezent, Teodosie este somat să părăsească locuința în termen de 23 de zile. Decretul care a permis Arhiepiscopiei să folosească gratuit clădirea timp de 50 de ani expiră pe data de 23 martie 2026.

Acest decret a fost emis în urmă cu 50 de ani de președintele comunist Nicolae Ceaușescu și prevede darea în folosință gratuită Arhiepiscopiei Tomisului a vilei situate chiar vizavi de Cazinoul Constanța. Odată cu expirarea contractului, pe 23 martie, impunătoare clădire va reveni în proprietatea statului și administrarea municipiului Constanța. În acest sens, nu va fi nevoie de un act administrativ suplimentar de revocare sau de preluare, au confirmat autoritățile pentru sursa citată.

Vila de peste 600 mp, care între timp a fost clasată monument istoric, a servit o lungă perioadă drept reședință oficială a lui Teodosie, arhiepiscopul Tomisului.

Vilă Teodosie. Foto: Dobrogealive.ro

Vilă Teodosie. Foto: Dobrogealive.ro

Contractul semnat de Ceaușescu acum 50 de ani.

Vilă Teodosie. Foto: Dobrogealive.ro

Teodosie a făcut modificări în interior, deși nu avea dreptul

Vilă Teodosie. Foto: Dobrogealive.ro

Superba vilă este monument istoric (cod LMI: CT-II-m-B-02808) cunoscut sub numele de Casa ”Nicolae Pilescu”, fiind situată pe str. Bulevardul Elisabeta nr. 21, paralel cu faleza Cazinoului din Constanța.

Palatul a fost construit în 1903 și a aparţinut medicului Nicolae Pilescu, care a ridicat imobilul după sistematizarea Bulevardului Elisabeta şi organizarea promenadei pe malul mării, potrivit platformei Heritage Constanta.

Clădirea de 620 mp este construită într-o combinaţie de stiluri arhitectonice neoclasic, rococo şi Art Nouveau, fiind dispusă pe două nivele asimetrice. Faţada dinspre bulevardul Elisabeta are la parter 4 ferestre cu privire spre mare, uşi tripartite în arc turtit, deasupra cărora sunt elemente decorative, ghirlande, bolţari, volute. Feroneria este specifică stilului Art Nouveau şi este bogat ornamentată.

Din informațiile Dobrogea Live, în clădirea locuită de Teodosie au fost operate recent lucrări de construire la interior, intervenție interzisă explicit în lipsa unui aviz al Direcției Județene pentru Cultură.

