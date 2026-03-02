Prima pagină » Actualitate » Președintele Gremium Nomads România recunoaște implicarea într-o campanie electorală. „Un primar ne-a rugat să purtăm veste”

Președintele Gremium Nomads România recunoaște implicarea într-o campanie electorală. „Un primar ne-a rugat să purtăm veste”

Alexandra Anton Marinescu
02 mart. 2026, 13:30, Video
Într-o nouă ediție a emisiunii „Martorii”, transmisă de Gândul, Alexandru Cazan, președintele Clubului de Motocicliști Gremium Nomads România, a vorbit despre conexiuni externe ale unor membri ai clubului, dar și despre situații în care motocicliștii au fost implicați în acțiuni din zona politică. Urmărește aici, integral, emisiunea „Martorii”.

Alexandru Cazan: „Am avut băieți plecați în Congo”

Invitatul a precizat că unii dintre motociliști au fost plecați în Congo, alături de Horațiu Potra. Implicarea lor în astfel de activități ține de decizii personale.

„Am avut băieți plecați în Congo. Cu ăsta, cu arestatul (n.r. Potra), cum îl cheamă, de la Mediași. Avem băieți care au fost în Legiunea Franceză. Unul, Dan Vizitiu, are 21 de ani de Legiune. Și el a fost cu Potra acolo. El a luat băieții de la noi și i-a adus la Congo. Dar i-a propus acolo să fie… Asta nu are legătura. E treaba lor. Ei tot așa, o fac pentru familia lor. Își țin copiii în facultăți și e treaba lor ce fac.”, afirmă invitatul.

Întrebat dacă au existat oferte din zona politică pentru a sprijini campanii electorale, Alexandru Cazan a răspuns afirmativ. El a relatat un episod în care membrii clubului s-au plimbat cu motocicletele alături de un candidat la primărie. Acesta le-ar fi cerut să poarte veste cu mesaje electorale.

„Da. Chiar ne-am plimbat cu motocicletele cu un primar, care e chiar primar, a câștigat alegerile. Ne-am plimbat cu motocicletele și ne-a rugat să purtăm și niște veste, care nu erau culorile noastre, pe care scria: purtați cască, votați cutare. A ieșit primar. Noi știam că după aceea nu ne mai răspunde la niciun telefon, dar nici nu aveam ce telefoane să-i dăm.”

Acesta a mai adăugat că în cadrul clubului există membri care ocupă funcții publice, inclusiv primari și un senator, fără a oferi detalii despre identitatea acestora.

