17 feb. 2026, 12:49, Actualitate
Preotul Calistrat, amendat de CNCD cu 5.000 de lei după ce a numit două femei „isterice nemăritate”. Cum s-a apărat duhovnicul

Preotul Constantin Chifan, cunoscut publicului larg drept Părintele Calistrat, a fost sancționat de Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării (CNCD) cu o amendă de 5.000 de lei după ce a făcut declarații considerate discriminatorii și a afectat demnitatea a două femei, care susțin că preotul a derulat o campanie de denigrare publică împotriva lor. 

Hotărârea CNCD a fost adoptată pe 2 iulie 2025 și comunicată oficial părților pe data de 3 februarie 2026. Potrivit consiliului, afirmațiile preotului au avut caracter discriminatoriu pe criterii de sex, stare civilă și vârstă.

Ce au reclamat femeile

În februarie 2023, cele două femei reclamante au depus la CNCD o plângere prin care au susținut că preotul a derulat o campanie de denigrare publică împotriva lor, folosind expresii jignitoare și stereotipuri referitoare la femeile necăsătorite. Femeile au dezvăluit că printre acestea se numără apelativele: „măicuță isterică nemăritată”, „măicuțe imorale”, „femei descreierate”, „sărace cu mintea”, „vagaboande” sau „copile isterice”.

Un fragment audio redat în presă a surprins tonul amenințător folosit de preot: „îți bușesc două capace (…) ești o vagaboandă tupeistă!”.

Constantin Chifan a respins acuzațiile, susținând că afirmațiile sale aveau caracter de „dojană duhovnicească” și că au fost determinate de comportamentul femeilor, care ar fi perturbat activitatea mănăstirii. De asemenea, acesta a negat intenția de a discrimina și acuzațiile de agresiune fizică, prezentând concluzii scrise, fotografii și declarații ale unor martori.

Totuși, Colegiul director al CNCD a concluzionat că limbajul folosit a depășit limitele libertății de exprimare și a afectat demnitatea persoanelor vizate.În document au fost redate expresii precum: „măicuțe iresponsabile”, „călugării nu montează femei”, „copile isterice și nemăritate”, „au deviații de comportament sau puțină isterie”, „vagaboandă tupeistă”, „nu sunteți intimidabile că sunteți deja proaste”, „sărace cu mintea”, „dubioase” sau „oleacă plimbate cu trenul prin viață”.

În consecință, preotul Constantin Chifan a fost sancționat cu o amendă de 5.000 de lei și obligat la publicarea hotărârii în mass-media. Hotărârea poate fi contestată în instanță în termen de 15 zile de la comunicare.

