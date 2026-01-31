Se poate și așa! Cât a plătit un bucureștean pentru o cursă Uber de 55 de minute, la oră de vârf

Cazul unui șofer care a postat pe Facebook costul unei curse Uber de 55 de minute, la oră de vârf, a stârnit valuri de comentarii. Pentru traseul străbătut și momentul din zi, mulți români au considerat că nu merită efortul.

Dar, totuși, iată că se poate și așa, iar un bucureștean poate povesti, acum, că nu a fost „făcut” de șoferii de ridesharing sau taxi!

Cât a plătit un bucureștean pe o cursă Uber

Prețul plătit de client i-a îndemnat pe români să ia cu asalt pagina de Facebook Ridesharing – Pareri, propuneri si inchiriere auto Uber si Bolt și să-și dea cu părerea despre această cursă. Discuțiile s-au aprins rapid, iar cei mai mulți dintre cei care au postat erau chiar șoferi de ridesharing.

Unii au considerat suma o bătaie de joc și i-au atras atenția șoferului că nu a făcut o afacere reușită.

Cineva a comentat: „Dacă iei cursă din Rahova până la mama dracu’, nu este Uber de vină. Nici dacă trebuia sa ajung în zona aia nu luam client pe banii ăia”. Aceeași părere a avut-o și un alt șofer: „Iau curse Uber doar dacă sunt foarte aproape de client și are de făcut 2-3 Km. Restul sunt păguboase, alea cu km mulți”. „Cu cât se acceptă mai mult comenzile pe bani puțini, cu atât mai mult nu vor mări tarifele!”, a răbufnit o altă persoană.

„Șmecheria este la soferi – opriți aplicațiile!!”, a îndemnat cineva care a văzut cât a făcut cursa, în timp ce un altul l-a catalogat pe șoferul de Uber: „Sclav! De ce ai acceptat?”.

Cursa de 55 de minute, din cartierul Rahova până în Șoseaua Gheorghe Ionescu Sisești, a făcut 36,34 de lei.

Șoferii și cursele care „merită”

Concluzia pe care o tragem din poveștile depănate pe FB este simplă: pentru unii șoferi de ridesharing, cursele care „merită” sunt de la 100 de lei în sus, iar pentru bani mai puțini aceștia consideră că nici trebuie să se deranjeze.

