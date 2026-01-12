Prima pagină » Actualitate » Un complet ÎCCJ, condus de Lia Savonea, a stabilit că faptele în dosarul fostului primar PSD, Daniel Tudorache, nu s-au prescris

12 ian. 2026, 18:44, Actualitate
Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ) a respins, luni, 12 ianuarie 2026, recursul în casație formulat de fostul primar al Sectorului 1, Daniel Tudorache, împotriva condamnării sale definitive. Completul de 5 judecători, condus de Lia Savonea, a stabilit că termenul de prescripție a răspunderii penale nu era împlinit în cazul său, menținând astfel condamnarea pentru complicitate la trafic de influență.

Potrivit deciziei ÎCCJ, termenul de prescripție se calculează „de la momentul consumării infracțiunii principale, indiferent de forma de participație penală sau de momentul concret al contribuției fiecărui participant”. Instanța a reținut că autorul infracțiunii principale a săvârșit fapta în mai 2017, acesta fiind punctul de referință pentru calculul termenului și în cazul lui Tudorache, participant la infracțiune.

Completul a respins argumentele apărării și a subliniat că nu există aplicare automată a prescripției, ci „o evaluare obiectivă, de la caz la caz, în funcție de situația de fapt și de normele legale incidente”. Această decizie clarifică modul în care regulile privind prescripția și participația penală trebuie interpretate și aplicate.

Condamnarea rămâne definitivă

Daniel Tudorache, fost primar al Sectorului 1, fusese condamnat definitiv în ianuarie 2025 la trei ani de închisoare cu suspendare pentru complicitate la trafic de influență, într-un dosar instrumentat de DNA. Sentința a prevăzut și un termen de supraveghere de patru ani, 60 de zile de muncă în folosul comunității și pedepse complementare, inclusiv interzicerea exercitării anumitor drepturi.

Faptele au vizat sprijinirea unor demersuri de trafic de influență în perioada 2016–2017, legate de contracte derulate de instituții subordonate Primăriei Sectorului 1, în schimbul unor sume pretinse ca „comision”. După condamnarea definitivă, Tudorache a formulat recurs în casație, invocând, între altele, prescripția răspunderii penale. Soluția pronunțată luni de ÎCCJ închide această cale extraordinară de atac și menține efectele condamnării.

Completul de 5 judecători care a soluționat cauza a fost alcătuit din Lia Savonea (președinta ÎCCJ), Tatiana Rog, Adrian Gluga, Lavinia Lefterache și Iulian Dragomir.

Daniel Tudorache, fostul primar al Sectorului 1, audiat la DNA

Lia Savonea, șefa Curții Supreme de Justiție, face praf Guvernul Bolojan și îl atacă pe Kelemen Hunor: "Afirmațiile nu corespund realității" Ce spune despre "consultările informale" pe proiectul privind pensiile magistraților

