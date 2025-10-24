Un consilier local din Floreşti-Cluj a intrat peste mai mulți copii, într-o cameră de hotel din Deva, şi i-a ameninţat cu bătaia. Daniel Meze a fost deranjat din somn de gălăgia elevilor, din cauza căreia nu putea să doarmă. Unul dintre copii a filmat episodul, iar acum consilierul este anchetat.

Elevii de la liceul de muzică „Tudor Jartea” din Bistriţa, aflaţi în excursie la Deva, s-au trezit în camera de hotel cu Daniel Meze, care a devenit violent cu ei, în ciuda protestelor copiilor care îi spuneau că nu ei fac gălăgie.

Consilierul a rupt chiar şi clanţa unei uşi când a intrat în camera de hotel în care erau cazaţi copiii.

Daniel Meze se apără cu scuza: „Nu am intrat în camera lor, i-am certat de pe hol și am plecat să dorm” şi că „niciodată nu am avut intenția să-i bat sau să-i lovesc, am vrut doar să-i cert să termine cu gălăgia ca să pot să dorm! „, într-o postare pe Facebook, după incidentul care a ajuns în atenţia oamenilor legii.

Părinţii copiilor i-au făcut plângere la poliţie consilierului, iar acesta, la rândul său, a depus 4 plângeri împotriva poliţiştilor din Deva.

Cum se apără consilierul pentru episodul violent de la Deva

Daniel Meze a postat pe pagina sa un text în care explică cum au stat lucrurile, anume că „niciodată nu am avut intenția să-i bat sau să-i lovesc, am vrut doar să-i cert„.

Consilierul pune în vedere acelora care ar relata incidentul să ataşeze explicaţiile sale complete. În caz contrar, vor fi daţi în judecată pentru prejudiciu de imagine.

„Un incident regretabil pentru care îmi pare rău! Ce s-a întâmplat la Deva cu copiii? Eram cazat la hotel și doream să dorm în jurul orei 22.00 fiind foarte obosit. Auzeam gălăgie și zgomote de sus, dintr-o cameră de hotel. Neputând să dorm am mers să văd de unde se face gălăgie. Am urcat de la etajul 5 unde eram cazat la etajul 6, auzeam gălăgie, zgomote, dar nu îmi dădeam seama de unde. La un moment dat ies niște copii din cameră și îi întreb de unde se aude gălăgia. Ei îmi spun foarte siguri pe ei că cei de la etajul 7, de deasupra lor și a mea, sunt năzdrăvănii gălăgioși. Urc la etajul 7 și într-adevăr la camera 706 cu două etaje deasupra camerei mele era tărăboiul de pe lume. Bat la ușă, îmi deschide o fată, văd și aud că sunt mai mulți în cameră, băieți și fete, claie peste grămadă, le spun din ușă, răstit și pe ton certăreț, să nu mai facă gălăgie și să meargă fiecare în camera lor. Să nu stea toți buluc acolo și să facă tărăboi. Nu am intrat în camera lor, i-am certat de pe hol și am plecat să dorm. Timp de două ore, când se făcuse deja ora 12 noaptea, zgomotele continuă, nu pot să dorm, sunt foarte obosit, buimac de nesomn, merg din nou la copiii năzdrăvani. Bat la ușă, mi se deschide intru în cameră le spun să nu mai facă gălăgie și să meargă fiecare la camera lor că le dau o „mamă de bătaie”. Erau trei fete, una care mi-a deschis ușa și încă două, fiecare pe un pat. Le întreb unde sunt ceilalți, unde sunt băieții cu care făceau gălăgie?! Ele îmi spun că nu sunt băieți în cameră și că nu fac gălăgie. Sunt luat de prost… Încerc să mă uit sub pat, dar îmi dau seama că nu ar încăpea cineva acolo. Deschid ușa la baie văd că acolo era un băiat, intru după el în baie și îi spun ferm să plece în camera lui. Ies din baie și văd că alți doi băieți se ascunseseră pe balcon. Pun mâna pe clanța de la balcon să deschid, dar clanța se rupe. O arunc pe jos și le spun încă odată să nu mai facă gălăgie și plec în camera mea să dorm. Totul a durat 10-15 secunde. Înainte să ies o fată spune că sună după diriginta lor și îi spun că foarte bine face, poate așa se potolesc. Plec să dorm. Pe la ora 02.00 sunt trezit de poliție. Mergem cu toți la secție să dăm declarații. Aflu cu stupoare că copiii declară că i-am lovit. Nu am lovit niciun copil, mai mult, nu am pus mâna pe niciun copil. Dar, da, am procedat prost și pentru asta regret și îmi pare rău pentru cele întâmplate. Nu trebuia să merg eu la copii să le spun să nu mai facă gălăgie, nu trebuia să merg a doua oară și să îi cert în camera lor. Trebuia să sun din start la poliție să vină să-i amendeze. Nu am dorit să le fac rău, să vină poliția și să primească o amendă. Dar iată că acum eu sunt cel care are de suferit în urma incidentului. Toată presa plătită din bani publici de către primarul Pivariu din Florești mă toacă mărunt. Au găsit un motiv sau mai bine spus le-am dat eu un motiv să mă denigreze. În urma celor întâmplate am depus la Poliția Deva 4 plângeri: Plângere penală împotriva copiilor cu privire la faptul că au săvârșit infracțiunea de mărturie mincinoasă. Nu am pus mâna pe niciun copil, nu am agresat sau lovit niciun copil. Nu am lovit pe nimeni niciodată, m-am certat, dar niciodată nu am lovit pe nimeni. Nu am fost niciodată nici măcar cercetat penal pentru așa ceva! Nu am antecedente penale (apropo de presa plătită de primarul Pivariu care mă toacă mărunt – Primarul Pivariu a fost condamnat penal definitiv pentru conducerea mașinii sub influența alcoolului). Plângere contravențională împotriva copiilor pentru că făceau gălăgie. Asta trebuia să fac de la bun început, nu să merg eu la ei să-i potolesc și să-i cert. Așa trebuia să procedez, dar m-am gândit că poliția o avea altceva mai bun de făcut la 12 noaptea decât să vină să amendeze niște copiii. Plângere administrativă și disciplinară împotriva agenților de poliție care au venit noaptea și au instrumentat cazul. S-au purtat abuziv și neprofesionist, în acest sens am redactat o plângere scrisă pe două pagini. Plângere administrativă și disciplinară împotriva Poliției Deva și a agenților de poliție care au scurs date din dosarul deschis pe acest caz către presă, fapt ilegal, pentru că acum sunt doar niște cercetări și investigații care nu sunt publice, nu se știe adevărul, se cercetează, se iau declarații, dar poliția deja a servit cazul presei, numele meu, presa deja m-a condamnat public, sunt deja în ochii lor „cel care a agresat copiii”! Prejudiciul meu de imagine a fost făcut. După ce lucrurile se vor clarifica și se va lămuri că nu am agresat niciun copil, mă voi îndrepta în instanță împotriva Poliției Deva și voi cere despăgubiri pentru prejudiciul de imagine care mi-a fost creat. Lucrurile nu pot rămâne așa. Totodată cer presei care a scris despre subiect să preia integral acest punct de vedere, altfel mă voi îndrepta și împotriva lor pentru prejudiciul de imagine care mi-a fost creat. Regret evenimentul, îmi pare rău că am procedat greșit, îmi cer scuze public pentru cele întâmplate, condamn orice fel de violență și spun că am greșit încercând eu să potolesc copiii și să-i cert pentru că făceau gălăgie. Trebuia să sun direct la poliție, să vină să-i amendeze pentru disturbarea liniștii, dar nu am vrut să le fac rău să le aduc poliția pe cap. Niciodată nu am avut intenția să-i bat sau să-i lovesc, am vrut doar să-i cert să termine cu gălăgia ca să pot să dorm! Dacă era vorba de adulți sunam la poliție din start, nu stăteam la discuții, fiind copii am crezut, greșit, că nu e cazul să-i reclam la poliție”, scrie Daniel Meze pe pagina sa de facebook.

Într-o altă postare, acesta mai spune că a depus plângere şi împotriva mamei unuia dintre copii pe motiv că l-a ameninţat public, tot pe Facebook.

Consilierul local a fost ales pe listele alianței USR-ARI la alegerile locale de anul trecut, acesta ocupă chiar funcţia de preşdinte al partidului ARI.

