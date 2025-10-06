Prima zi la Cotroceni, primul scandal. Ludovic Orban, noul consilier al președintelui, încinge spiritele între Nicușor Dan și USR după declarațiile despre alegerile pentru Capitală: „E foarte puțin probabil să mai poată fi organizate anul acesta”

Noua echipă de la Palatul Cotroceni n-a avut parte de o zi liniștită. Nici nu s-a uscat bine cerneala de pe decretul prin care Ludovic Orban a fost numit consilier prezidențial al lui Nicușor Dan pe politică internă, că primul scandal a și izbucnit.

„Mortul” politic scos din dulap de Orban

Ludovic Orban a vorbit, în prima sa zi la Cotroceni, despre alegerile la Capitală, că „e puțin probabil să fie organizate în acest an”, o formulare care a fost suficientă pentru a ridica sprâncene și a stârni panică printre aliații lui Nicușor Dan.

„E foarte puțin probabil să mai poată fi organizate anul acesta, pentru că în decembrie e complicat să organizezi alegeri. Deci cel mai probabil o să fie martie, aprilie, când va hotărî guvernul”, a spus Orban la Digi24.

În doar câteva ore, în culisele politice s-a vorbit despre „un semnal”, „o testare a terenului” și chiar despre o strategie comună Orban–Nicușor Dan, care ar pregăti o amânare tacită a scrutinului. Unii bănuiesc o înțelegere politică și că ar face jocurile PSD.

Cătălin Drulă se simte trădat

În tabăra USR, reacțiile n-au întârziat. Potrivit apropiaților liderului Cătălin Drulă, acesta ar fi fost „negru de furie” după declarațiile noului consilier prezidențial, considerând că Nicușor Dan „a deschis poarta unei agende pesediste”.

De altfel, în discuțiile interne, liderii USR susțin că între Nicușor Dan și Ludovic Orban există o înțelegere mai veche, iar mesajul privind amânarea alegerilor ar fi fost, de fapt, un „semnal public” către partenerii din coaliție.

Surse apropiate Administrației Prezidențiale susțin că declarațiile lui Ludovic Orban au fost făcute „în nume personal” și „fără un mandat din partea președintelui”.