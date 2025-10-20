Designerul de modă Adrian Oianu a povestit, într-o intervenție pentru Gândul că a fost bruscat, atât el, cât și soția sa, de către administratorul Târgului de la Agronomie. Întreaga scenă care a degenerat rapid într-un scandal a fost filmată, iar Adrian Oianu a mărturisit că îl va acționa în judecată pe barbatul care i-a bruscat și despre care susține că i-a traumatizat psihic, atât pe el, cât și pe soția sa.

„Nu puteam creștinește să stau să mă uit cum bate sau agresează un bătrân”

Adrian Oianu, fost consilier local PNL la Primăria Sectorului 1, a povestit de unde a început scandalul care a degenerat într-o bătaie în plină zi.

Designerul susține că întreaga scenă a luat amploare, după ce sărit în apărarea unui comerciant pe care îl cunoștea – un bătrân între 60 – 70 de ani, care avea pe istoricul medical un AVC – atunci când administratorul târgului a sărit aproape să-l bată, pe motiv că a parcat o mașină pe aleea târgului.

„În filmulețul respectiv sunt eu și administratorul de la Târgul de Agronomie, care aparține de Academia de Silvicultură și Agricultură. Noi ne ducem acolo de când au deschis, de opt ani, pentru că avem niște cunoștințe care fac produse din carne de porc de mangaliță. Ne ducem constant după ei, să luăm produse de la firma asta din Maramureș. Și așa știu că domnul care vinde la București, un om în vârstă, trecut de 60-70 de ani, are în istoricul medical și un AVC.

Am ajuns acolo pe la prânz și nu era niciun client în tot târgul. Majoritatea tarabelor erau închise, erau doar două deschise – cea cu oamenii pe care îi cunoșteam noi – și încă una în spate. În fața tarabei noastre era o mașină din asta mică care descărca ceva marfă pentru respectivul chioșc. În cinci minute a terminat de descărcat și atunci a apărut acest individ care a tăbărât pe bătrânul cu AVC, agresându-l verbal și fizic, aproape că voia să-l bată. Nu puteam creștinește să stau să mă uit cum bate sau agresează un bătrân. Am intervenit și i-am zis că se poartă ca un vătaf pe tarla. Bineînțeles că a început să se lege de mine și să-mi zică tot felul de chestii foarte agresive.

Între timp, eu m-am uitat la el și i-am zis: « pe lângă asta ai și tupeu, s-a umplut de sinecuriști, probabil că ești de la PNL. » În momentul când i-am zis asta, m-am întors cu spatele la tarabă, iar el a tăbărât pe mine prin spate să mă strângă de gât. M-a apucat de haine la gât, m-a trântit într-o altă tarabă, după care a încercat să mă pună jos, însă n-avea destulă putere. În tot acest timp, i-am zis soției mele să-l filmeze, iar când soția mea a schițat gestul de a scoate telefefonul, a tăbărât pe ea, i-a dat peste mână cu telefonul de i-a luxat degetul.

Și ea este doctor stomatolog, muncește cu mâna. L-am tras înapoi cum am putut și de atunci începe filmul, pentru că atunci a putut soția mea sa-l filmeze. Am încercat să-l țin să n-ajungem la violență. Norocul nostru a fost că are o constituție slabă, n-are condiție fizică și n-a putut să ne facă rău efectiv, dar ne-a bruscat și ne-a maltratat psihic, fără să-i facem nimic, doar pentru că i-am zis să-l lase pe bătrânul acela în pace”, povestește Adrian Oianu.

„Normal că USR-ul o să sară în sus. M-am luptat trei ani cu Clotilde Armand”

Adrian Oianu a precizat că, între timp, scandalul dintre el și administratorul târgului s-a transfornat deja în ceva politic. Designerul a precizat că filiala USR a Sectorului 1 a postat deja un mesaj, însoțit de un video, după scandal.

Oianu mărturisește că acest tip de postare al filialei USR sector 1 se trage de la certurile avute, de-a lungul timpulului, cu Clotilde Armand, fostul primar de la Sectorul 1.

„Datorită postărilor mele de pe Tiktok, Clotilde Armand a pierdut la firul ierbii alegerile. Normal că USR-ul o să sară în sus. M-am luptat trei ani cu Clotilde Armand, în ultimul an mi-am dat demisia. Nu țin în niciun caz partea PNL-ului. Dar un singur lucru nu regret și anume lupta împotriva lui Clotilde Armand și a usr-iștilor. Chestia care cred că a afectat-o cel mai mult a fost faptul că a luat un apartament ilegal din blocul în care se întâmpla să stau eu cu chirie la un moment dat și a vrut să-l dea unui consilier de-al ei.

„Și eu și soția mea suntem victime agresați de acest individ”

În sfârșit, ce scrie USR acolo este doar punctul de vedere al USR-ului, același punct de vedere aveau pe care îl aveau în perioada respectivă. Nu se justifică în niciun fel. A devenit, se pare, o chestie politică. Revenind la scandal, vom merge să-i facem plângere penală, am vorbit deja cu avocatul. Sunt și eu și soția mea în situația asta victime agresați de acest individ. Nu se poate așa ceva! Să sari la o femeie ca un nebun în mijlocul zilei în București așa ceva eu nu credeam că se mai poate întâmpla”, a conchis Adrian Oianu în intervenția pentru Gândul.

Sursă foto: Colaj Gândul

