Cât cere Oana Tomoiagă să cânte la o nuntă în 2026. Participarea la Asia Express i-a mărit tariful.

Cât cere Oana Tomoiagă să cânte la o nuntă în 2026

Pentru o oră de distracție, Oana Tomoiagă cere între 2.000 și 2.500 de euro, în funcție de locație. Aici este inclus un recital / program artistic cu piese populare de joc și voie bună.

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Pentru toată nunta, însă, artista solicită un tarif de 5.000 – 8.000 de euro, în funcție de locație și include prezența alături de formația / taraful propriu (sau colaboratori), acoperind mai multe reprize de cântat pe parcursul întregului eveniment nupțial.

Cine este Oana Tomoiagă

Oana Tomoiagă este o cunoscută cântăreață de muzică populară din Maramureș, născută pe 21 aprilie 1991 la Moisei.

Ea a fost lansată și promovată în carieră de marea Marioarea Murărescu.

Oana Tomoiagă este concurentă în sezonul 9 al emisiunii Asia Express „Drumul Mătăsii” – Uzbekistan și China, difuzat în 2026 de Antena 1 și AntenaPLAY.

Oana face echipă cu prezentatoarea Mirela Vaida. Cele două concurente au avut diverse momente tensionate cauzate de oboseală și personalități diferite, dar le-au depășit cu brio.

În China, au trecut printr-un incident nedorit când un șofer a tras-o de rucsac pe Oana și a amenințat că va chema poliția din cauza neînțelegerilor privind plata taxiului.

Din fericire, echipa s-a bucurat și de momente amuzante dansând cu locanicii pe străzile din China.

Mirela Vaida participă în Sezonul 9 din Asia Express („Drumul Mătăsii”), difuzat în 2026 de Antena 1.

Pe parcursul competiției (care se desfășoară în Uzbekistan și China), Mirela Vaida a făcut echipă temporară (pentru 2 zile) și cu Valerie Lungu.

Competiția urmărește Drumul Mătăsii, cu destinația finală Shanghai.

Mirela a avut un conflict cu Valerie Lungu, cauzat de oboseală și impulsivitate, în China, în urma căruia gazdele emisiunii le-au dat afară din cazare în miezul nopții.

Vedeta TV a avut și intervenții publice adresate fanilor nemulțumiți de alegerile și voturile sale din cadrul Asia Express.