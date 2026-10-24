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Zodia care poate pierde tot până în 2030. Mariana Cojocaru avertizează: „Sănătatea devine un punct sensibil”

Zodia care poate pierde tot până în 2030. Mariana Cojocaru avertizează: „Sănătatea devine un punct sensibil”
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Zodia care poate pierde tot până în 2030. Mariana Cojocaru avertizează: „Sănătatea devine un punct sensibil”.

Zodia care poate pierde tot până în 2030

Berbecii se pregătesc să pășească într-o nouă etapă a vieții, marcată de transformări importante, ambiții puternice și oportunități neașteptate, anunță astrologul Mariana Cojocaru.

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Curajul și energia care îi caracterizează îi vor ajuta să depășească obstacolele și să își atingă obiectivele.

Cei care au muncit cu perseverență vor începe să culeagă roadele eforturilor depuse, mai ales în carieră și în plan financiar.

Totuși, graba și tendința de a acționa din impuls le-ar putea aduce pierderi, dacă nu vor analiza cu atenție fiecare decizie.

În dragoste, Berbecii pot avea parte de trăiri intense, pasiune și întâlniri care le vor schimba perspectiva asupra relațiilor.

Nu neglijați sănătatea!

Pentru ca lucrurile să evolueze favorabil, vor trebui să învețe să ofere stabilitate și să aibă mai multă răbdare.

Relațiile lipsite de o bază solidă vor trece prin momente dificile, în timp ce legăturile construite pe sinceritate și încredere se pot întări.

Urmează o perioadă în care afirmarea personală și dorința de evoluție vor ocupa un loc central, dar în care Berbecii vor fi nevoiți să își cunoască mai bine limitele.

Sănătatea nu trebuie neglijată, mai ales că ritmul alert și stresul acumulat își pot pune amprenta asupra stării generale.

Odihna, echilibrul și atenția acordată propriului corp vor fi esențiale pentru a traversa cu bine toate schimbările care se anunță, relevă horoscopul Marianei Cojocaru pentru ziarulprofit.ro.

Mariana Cojocaru este una dintre cele mai cunoscute și apreciate astrologe, numerologe și realizatoare TV din România. Pe lângă activitatea intensă în domeniul astrologiei karmice, ea deține studii solide în psihologie și marketing politic. De-a lungul carierei, a devenit o prezență constantă în mass-media românească, oferind previziuni și analize detaliate la diverse posturi de televiziune.

Viața sa a fost marcată de episoade dificile pe care le-a depășit cu demnitate și despre care a vorbit deschis în emisiunile de confesiuni.

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