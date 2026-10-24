Produsul premium preferat al românilor, pentru masa de Crăciun, a reapărut în oferta LIDL. Costă 379 lei.

Produsul premium preferat al românilor, pentru masa de Crăciun, a reapărut în oferta LIDL

Veste bună pentru consumatorii din România. A apărut șunca întreagă Jamón Serrano de lux cu suport și cuțit pentru Crăciun la LIDL.

Sondaj Gândul Crezi că va rezista Guvernul Luca Niculescu până în 2028? DA

NU

NU ȘTIU / NU RĂSPUND Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

Anul acesta nu mai are însă 6,5 kilograme, ci doar 6 kilograme, este maturată 12 luni și foarte gustoasă.

Șunca Jamón Serrano, produsul „vânat” de români în magazine, de sărbători

Lidl oferă Jamón Serrano în mod regulat, în special prin intermediul gamelor sale recunoscute Deluxe și Sol&Mar. Produsul poate fi găsit în magazine sub trei forme diferite, în funcție de sezon și de stocurile disponibile: feliat la caserolă, mini-pulpă sau pulpă întreagă cu os.

Varianta feliată la caserolă, din gama Sol&Mar sau Deluxe (adesea sortiment Gran Reserva maturat timp de aproximativ 15 luni, la un gramaj de 150g), este disponibilă în mod curent la raft sau în timpul săptămânilor tematice spaniole, având un preț de aproximativ 18 lei.

Variantele mai mari sunt introduse ca produse promoționale, fiind extrem de căutate în perioada sărbătorilor de iarnă, în lunile noiembrie și decembrie.

Printre acestea se numără setul cu Mini Jamón Serrano de la Deluxe, care conține o mini-pulpă de aproximativ 950g, un mini-suport de lemn și un cuțit special. Pentru ocazii speciale, Lidl aduce și pulpa întreagă cu os Deluxe, cu o greutate cuprinsă între 6 și 7 kg.

Recomandări la cumpărarea Jamón Serrano

La cumpărare, este recomandat să verificați cu atenție specificațiile de pe ambalaj pentru a vă asigura dacă suportul de lemn (jamonera) și cuțitul sunt incluse în set sau dacă trebuie achiziționate separat.

Mai mult, pentru a savura cu adevărat textura și aroma acestui preparat, este esențial ca carnea să fie tăiată în felii extrem de subțiri, folosind un cuțit lung și bine ascuțit.