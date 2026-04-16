Deputatul Valeriu Munteanu (AUR) îl acuză pe ministrul Mediului, Diana Buzoianu, că răspândește panică fără dovezi.

Parlamentarul AUR spune despre Diana Buzoianu că „declarațiile recente privind presupuse deversări de fecale în Marea Neagră reprezintă un exemplu grav de iresponsabilitate publică și dezinformare la cel mai înalt nivel guvernamental.”

„Într-un videoclip devenit viral, ministrul a acuzat existența unor țevi care ar deversa ape fecaloide direct în Marea Neagră, inducând panică în rândul populației și afectând grav imaginea litoralului românesc. Realitatea contrazice însă flagrant aceste afirmații. Potrivit declarațiilor oficiale ale directorului Administrației Bazinale de Apă Dobrogea-Litoral, Stelică Hagi, nu există dovezi care să confirme existența unor astfel de deversări de natură fecaloidă. Mai mult, specialiștii indică faptul că ar fi vorba despre ape provenite din drenaje de fundații ale unor hoteluri în construcție (ape de epuisment), nicidecum despre fecale.”

Deputatul Valeriu Munteanu îi mai transmite ministrului, printr-un comunicat, că „protecția mediului nu se face cu minciuni virale”.

„Această diferență nu este una de nuanță, ci una fundamentală: între o situație tehnică banală și o acuzație extrem de gravă, cu potențial de a afecta sănătatea publică și economia turistică – protecția mediului nu se face cu minciuni virale.”

Parlamentarul AUR „solicită explicații urgente din partea Guvernului României și a prim-ministrului”

„Un ministru al Mediului nu are dreptul să lanseze acuzații de o asemenea gravitate fără nicio probă de laborator, fără analize oficiale și fără verificări instituționale. A vorbi despre „fecale în mare” în lipsa unor buletine de analiză este nu doar iresponsabil, ci periculos. Acest episod ridică o problemă serioasă: poate un ministru să genereze panică publică pe baza unor informații neverificate? În lipsa unor dovezi clare, avem de-a face fie cu o gravă eroare de evaluare, fie cu o încercare deliberată de manipulare a opiniei publice. „Protecția mediului nu se face cu videoclipuri virale și acuzații nefondate, ci cu rigoare științifică, responsabilitate și respect față de cetățeni”, a declarat deputatul AUR.

Ministerul Mediului, victorie în primă instanță în cazul raportului corpului de control pentru drumul din Pădurea Băneasa. Anunțul Dianei Buzoianu

Ministra Diana Buzoianu, în blugi și tricou la momentul de reculegere pentru Mircea Lucescu, de la Guvern