Un deputat AUR acuză ministrul Mediului: „Diana Buzoianu răspândește panică fără dovezi. Acuzații false despre „fecale în mare” demontate oficial”

Luiza Dobrescu
Un deputat AUR acuză ministrul Mediului:

Deputatul Valeriu Munteanu (AUR) îl acuză pe ministrul Mediului, Diana Buzoianu, că răspândește panică fără dovezi.

Parlamentarul AUR spune despre Diana Buzoianu că „declarațiile recente  privind presupuse deversări de fecale în Marea Neagră reprezintă un exemplu grav de iresponsabilitate publică și dezinformare la cel mai înalt nivel guvernamental.”

„Într-un videoclip devenit viral, ministrul a acuzat existența unor țevi care ar deversa ape fecaloide direct în Marea Neagră, inducând panică în rândul populației și afectând grav imaginea litoralului românesc.

Realitatea contrazice însă flagrant aceste afirmații. Potrivit declarațiilor oficiale ale directorului Administrației Bazinale de Apă Dobrogea-Litoral, Stelică Hagi, nu există dovezi care să confirme existența unor astfel de deversări de natură fecaloidă.

Mai mult, specialiștii indică faptul că ar fi vorba despre ape provenite din drenaje de fundații ale unor hoteluri în construcție (ape de epuisment), nicidecum despre fecale.”

Deputatul Valeriu Munteanu  îi mai transmite ministrului, printr-un comunicat, că „protecția mediului nu se face cu minciuni virale”.

„Această diferență nu este una de nuanță, ci una fundamentală: între o situație tehnică banală și o acuzație extrem de gravă, cu potențial de a afecta sănătatea publică și economia turistică – protecția mediului nu se face cu minciuni virale.”

Parlamentarul AUR „solicită explicații urgente din partea Guvernului României și a prim-ministrului”

„Un ministru al Mediului nu are dreptul să lanseze acuzații de o asemenea gravitate fără nicio probă de laborator, fără analize oficiale și fără verificări instituționale. A vorbi despre „fecale în mare” în lipsa unor buletine de analiză este nu doar iresponsabil, ci periculos.

Acest episod ridică o problemă serioasă: poate un ministru să genereze panică publică pe baza unor informații neverificate? În lipsa unor dovezi clare, avem de-a face fie cu o gravă eroare de evaluare, fie cu o încercare deliberată de manipulare a opiniei publice.

„Protecția mediului nu se face cu videoclipuri virale și acuzații nefondate, ci cu rigoare științifică, responsabilitate și respect față de cetățeni”, a declarat deputatul AUR.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Ministerul Mediului, victorie în primă instanță în cazul raportului corpului de control pentru drumul din Pădurea Băneasa. Anunțul Dianei Buzoianu

Ministra Diana Buzoianu, în blugi și tricou la momentul de reculegere pentru Mircea Lucescu, de la Guvern

Recomandarea video

Citește și

INEDIT Ce se întâmplă în corpul tau când iei cina la ora 22:00, potrivit științei
15:34
Ce se întâmplă în corpul tau când iei cina la ora 22:00, potrivit științei
ECONOMIE 480 lei în plus la pensie pentru pensionarii din aceste județe din România. Cine se încadrează
15:20
480 lei în plus la pensie pentru pensionarii din aceste județe din România. Cine se încadrează
SURSE După ce ieri a mers Bolojan la Cotroceni, azi a venit rândul lui Grindeanu. Cât a durat întâlnirea discretă dintre șeful PSD și Nicușor Dan
14:42
După ce ieri a mers Bolojan la Cotroceni, azi a venit rândul lui Grindeanu. Cât a durat întâlnirea discretă dintre șeful PSD și Nicușor Dan
ULTIMA ORĂ Guvernul a făcut „recensământul” găurilor negre: CFR Marfă, SN CFR și Romaero. Ce datorii au companiile de stat
13:38
Guvernul a făcut „recensământul” găurilor negre: CFR Marfă, SN CFR și Romaero. Ce datorii au companiile de stat
ULTIMA ORĂ Coiful de la Coțofenești se întoarce în România săptămâna viitoare. Unde și la ce oră va putea fi văzut
13:22
Coiful de la Coțofenești se întoarce în România săptămâna viitoare. Unde și la ce oră va putea fi văzut
Mediafax
Planul de debarcare a lui Bolojan confirmat de PSD
Digi24
Pe cine vor românii premier și ce cred că ar trebui să facă Nicușor Dan în conflictul Grindeanu vs. Bolojan (Sondaj comandat de Digi24)
Cancan.ro
21 aprilie 2026: Ziua în care vreme o ia razna în București. Anunțul făcut de meteorologii Accuweather
Prosport.ro
Primarul Ciprian Ciucu îi dă lovitura de grație lui Gigi Becali
Adevarul
Incident la bordul unui avion TAROM: un pilot a avut nevoie de îngrijiri medicale după ce a zburat fără să fi dormit
Mediafax
Presa maghiară: Alegerile din Ungaria sunt oglinda în care se privește o Românie care stagnează
Click
Unde sărbătoresc Medana și Alin Oprea 7 ani de relație? Ce artiști le-au fost alături? „Trei zile și trei nopți”
Digi24
Cine va fi următorul „perturbator-șef” al Uniunii Europene. 5 lideri ar putea prelua rolul lui Viktor Orban
Cancan.ro
Valentin Sanfira nu se mai ascunde! A dat fuga la ferma iubitei și s-a fotografiat într-o ipostază neașteptată
Ce se întâmplă doctore
Boala autoimună de care suferă Naba Salem. I s-a făcut rău în timpul probelor de la Survivor: „M-a luat panica și am început să tremur rău”
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Armă nouă la mare adâncime: China poate lăsa acum lumea fără internet
Descopera.ro
Care este diferența dintre antropologie și sociologie?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ion către Măria: - – Ce ai fată de stai dezbrăcată?
Descopera.ro
O femeie cu 3 boli autoimune a intrat în remisiune după ce medicii i-au „resetat” sistemul imunitar
UTILE Cum scapi de gândacii de bucătărie, dacă spray-ul se dovedește a fi ineficient. Îți prezentăm 5 soluții 100% garantate
15:49
Cum scapi de gândacii de bucătărie, dacă spray-ul se dovedește a fi ineficient. Îți prezentăm 5 soluții 100% garantate
UTILE Mai pot fi mâncate ouăle, dacă au trecut 7 zile de când au fost fierte? Expertiza specialiștilor în siguranță alimentară
15:07
Mai pot fi mâncate ouăle, dacă au trecut 7 zile de când au fost fierte? Expertiza specialiștilor în siguranță alimentară
ACUZAȚII Furnici care costă 200 de dolari bucata. Traficul este în floare în Africa
14:28
Furnici care costă 200 de dolari bucata. Traficul este în floare în Africa
EXCLUSIV Simion, dezvăluiri despre relația cu Călin Georgescu: Suntem printre puținii care nu ne-am dezis de el. Ar putea intra într-un guvern AUR?
14:10
Simion, dezvăluiri despre relația cu Călin Georgescu: Suntem printre puținii care nu ne-am dezis de el. Ar putea intra într-un guvern AUR?
RĂZBOI SUA mai trimit un portavion în Orientul Mijlociu și suplimentează numărul de trupe, în timp ce Trump pune presiune pe Iran să accepte pacea
13:44
SUA mai trimit un portavion în Orientul Mijlociu și suplimentează numărul de trupe, în timp ce Trump pune presiune pe Iran să accepte pacea
EMOȚIONANT Psihologii spun că persoanele care vorbesc mereu cu voce joasă ascund, de fapt, un mare defect
13:37
Psihologii spun că persoanele care vorbesc mereu cu voce joasă ascund, de fapt, un mare defect

