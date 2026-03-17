Luiza Dobrescu
17 mart. 2026, 10:35, Actualitate
Fondat în 1966, unul dintre simbolurile naţionale ale României riscă să devină un simbol al „nesiguranţei naţionale”, avertizează deputatul de Argeş, Mariana Vârgă. Aceasta îi atrage atenţia premierului Ilie Bolojan că Uzina Dacia de la Mioveni tocmai a anunţat disponibilizarea a încă 1.200 de angajaţi.

Deputatul de Bucureşti, dar originar din Argeş, pune totul pe seama „infrastructurii întârziate, costurilor ridicate ale energiei, instabilităţii fiscale şi lipsei de predictibilitate”, aşa cum au anunţat deja sindicaliştii.

„Dar semnalul de alarmă nu este doar acesta. Semnalul de alarmă este că, în timp ce la Mioveni se vorbeşte despre disponibilizări, modelul Dacia Striker merge în producţie în Turcia, iar în spaţiul public s-a vorbit inclusiv despre alte proiecte noi orientate către uzine din afara României. Asta arată că nu vorbim doar despre o problemă punctuală, ci despre un avertisment industrial serios pentru statul român.

Întrebarea mea este: ce alt semnal de alarmă mai aşteaptă actuala guvernare? Ce mai trebuie să se întâmple pentru ca Guvernul  Bolojan să înţeleagă că România nu îşi poate permite să trateze cu întârziere asemenea situaţii? Cum este posibil ca, într-un punct industrial atât de important pentru economia românească, reacţia statului să rămână din nou în urma realităţii?”, spune deputatul, pentru Gândul.

Deputatul mai spune că acest mesaj, venit de la Uzina Dacia, pentru actuala guvernare Bolojan este să trateze „Mioveniul ca pe un avertisment major pentru economia românească”.

„Când un simbol al industriei naţionale ajunge să vorbească despre disponibilizări, iar proiecte noi se duc în afara ţării, nu mai este loc pentru întârziere, ezitare sau indiferenţă. Este momentul pentru reacţie, pentru predictibilitate şi pentru respect real faţă de munca românilor”, mai spune deputatul Mariana Vârgă, pentru Gândul.

Uzina Dacia asigură aproximativ 2,1% din PIB-ul României, iar numărul angajaţilor s-a înjumătăţit, de la 30.000 de persoane în anii 2000, la 11.000, în 2025, iar în 2026 a anunţat o nouă reducere de personal cu încă 1.200 de oameni.

