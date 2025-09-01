10 deputați plecați din POT și SOS România vor să își facă propriul grup parlamentar. Cine sunt aceștia

Un nou grup parlamentar este pe cale să se înființeze la Camera Deputaților. 10 deputați care au plecat din POT și SOS România au depus la Biroul Permanent al Camerei Deputaților un document prin care anunță că doresc să constituie un nou grup, intitulat Grupul Parlamentar Independent.
Documentul a fost prezentat în ședința Biroului Permanent de luni seara și a fost trimis Comisiei pentru regulament pentru un punct de vedere. Șase dintre cei 10 deputați care vor să formeze noul grup au făcut parte din POT, iar patru din SOS România.
Este vorba despre:
Numărul minim de deputați necesar pentru înființarea unui grup parlamentar la Camera Deputaților este 10.
Potrivit documentului prezentat în Biroul Permanent al Camerei Deputaților, noul grup ar urma să aibă un lider, cinci vicelideri și doi secretari.
