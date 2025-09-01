Prima pagină » Știri politice » 10 deputați plecați din POT și SOS România vor să își facă propriul grup parlamentar. Cine sunt aceștia

10 deputați plecați din POT și SOS România vor să își facă propriul grup parlamentar. Cine sunt aceștia

Alexandru Tudor
01 sept. 2025, 17:45, Știri politice
10 deputați plecați din POT și SOS România vor să își facă propriul grup parlamentar. Cine sunt aceștia
Sursa foto: Camera Deputaților - caracter ilustrativ

Un nou grup parlamentar este pe cale să se înființeze la Camera Deputaților. 10 deputați care au plecat din POT și SOS România au depus la Biroul Permanent al Camerei Deputaților un document prin care anunță că doresc să constituie un nou grup, intitulat Grupul Parlamentar Independent.

Documentul a fost prezentat în ședința Biroului Permanent de luni seara și a fost trimis Comisiei pentru regulament pentru un punct de vedere. Șase dintre cei 10 deputați care vor să formeze noul grup au făcut parte din POT, iar patru din SOS România.

Este vorba despre:

  1. Simu Aurora-Tasica (fostă membră POT)
  2. Albu Dumitrița (fostă membră POT)
  3. Csillag Andrei (fost membru POT)
  4. Groza Călin Florin (fost membru POT)
  5. Pîclișan Gheorghe Petru (fost membru POT)
  6. Vârgă Mariana (fostă membră SOS România)
  7. Plopeanu Rodica (fostă membră SOS România)
  8. Făget Mădălin Laurențiu (fost membru SOS România)
  9. Ciubuc Ciprian (fost membru SOS România)
  10. Popa Dorin (fost membru POT)

Numărul minim de deputați necesar pentru înființarea unui grup parlamentar la Camera Deputaților este 10.

Potrivit documentului prezentat în Biroul Permanent al Camerei Deputaților, noul grup ar urma să aibă un lider, cinci vicelideri și doi secretari.

