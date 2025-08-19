Un deputat finlandez s-a SINUCIS chiar în clădirea Parlamentului, la doar câteva săptămâni după ce a dezvăluit că are unele probleme de sănătate

Deputatul finlandez Eemeli Peltonen, în vârstă de 30 de ani, s-a sinucis marți, în jurul orei 11:00, chiar în incinta clădirii parlamentare din Helsinki.

Gestul său vine la doar câteva săptămâni după ce a dezvăluit problemele sale de sănătate, potrivit ziare.com.

Parlamentarul se afla la primul mandat, fiind ales în 2023 și era membru al Comitetului administrativ și al Comitetului juridic, precum și consilier municipal al orașului Järvenpää și președinte al consiliului municipal.

Peltonen dezvăluia pe rețelele de socializare, în luna iunie, că urma un tratament pentru probleme renale și că își luase câteva săptămâni liber de la îndatoririle parlamentare pentru a se recupera la locuința sa.

Ulterior, însă, a dezvăluit că, în timpul tratamentului, contractase o infecție bacteriană.

„Pentru a controla bacteria, am început un tratament cu antibiotice intravenoase în spital, care va dura ceva timp. În același timp, tratamentul pentru problemele mele renale va continua”, preciza acesta.

Poliția investighează cazul, dar nu suspectează o crimă.

Potrivit Ilta-Sanomat, premierul finlandez Petteri Orpo a transmis un mesaj scurt, emoționnat: „Este un moment profund trist. Sunt șocat de cele întâmplate”…

Parlamentul Finlandei este format din 200 de membri aleși pentru mandate de patru ani și este cunoscut pentru un climat politic stabil și o tradiție solidă a dialogului democratic, notează sursa citată.

FOTO – iltalehti.fi