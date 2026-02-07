Un exemplar de cerb a dat o raită printr-o parcare din Argeş, apoi a fugit în pădure

Angajaţii Institutului de Cercetări Nucleare de la Mioveni-Argeş au rămas suprinşi de apariţia unei vietăţi desprinse parcă din cărţile cu poveşti. Au lăsat munca, au scos telefoanele şi l-au filmat.

Un exemplar impresionant de cerb a ieşit din pădurea care înconjoară institutul, aflat la marginea oraşului, spre pădure, şi a dat o raită prin parcare.

Nu se ştie dacă foamea sau curiozitatea l-a împins spre oraş.

Cert este că, atunci când a văzut că este privit şi filmat, cerbul a dispărut în fugă în pădure.

După ramificaţiile coarnelor, se poate spune că exemplarul încoronat avea şi ceva ani, ca vârstă.

