Ciprian Ciucu a recunoscut că a fost apelat de politicieni ca să nu se atingă de angajaţi din primărie. „Finanţarea este atât de jos încă n-am ce negocia. Hai să negociem, dar ce să-ţi dau?”

Ciprian Ciucu, Primarul General al Muncipiului București, a recunoscut, în cadrul unui interviu, că a fost apelat de mai mulți politicieni din partea anumitor partide cu scopul de a nu se „atinge” de diverși angajați din primărie. El a menționat că instituția publică se află la un pas să intre în incapacitate de plată.

Ciprian Ciucu a susținut, în cadrul emisiunii „Insider Politic” care a fost difuzată la Prima TV, sâmbătă, 7 februarie 2026, că a fost apelat de diverși politicieni ca să nu se atingă de unii angajați din primărie. Însă, primarul Capitalei a menționat că „finanțarea este atât de jos” încât nu ar exista loc de negocieri. El a mai reamintit că instituția publică se află la un pas să intre în incapacitate de plată.

„Hai să negociem, dar ce să-ţi dau?”

„Da. Da, evident că am primit. Numai că, cum să vă zic, finanţarea este atât de jos încă n-am ce negocia. Hai să negociem, dar ce să-ţi dau? Adică a ajuns efectiv cuţitul la os şi eu tot spun asta şi o spun şi o repet, ca în momentul în care vom fi în incapacitate de plată, să nu zică: «Băi, Ciucule, n-ai zis nimic?».

După care e narativul pe presă, o să vedeţi: «Ciucu se plânge». Ok. O să spun adevărul, o să spuneţi că mă plâng, dar cu cât veţi spune mai mult că mă plâng, o să spun şi mai mult adevărul, şi mai mult adevărul, şi mai mult adevărul. Şi multora nu o să vă convină acest adevăr, ca să fie foarte clar”, a spus Ciprian Ciucu.

În condițiile în care nu va exista un buget de minimum 5,5 miliarde de lei, atunci există posibilitatea ca instituția să intre în incapacitate de plată. Primăria General a fost subfinanțată de Guvernele României din 2023. Deficitul a ajuns la 4 miliarde de lei, în prezent, scrie News.ro.

Autorul recomandă: