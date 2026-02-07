Prima pagină » Actualitate » Oana Țoiu, la Hudson Institute: „Relația noastră cu Statele Unite are o istorie de peste 120 de ani. România își asumă o responsabilitate strategică”

07 feb. 2026, 18:45, Actualitate
Ministrul Afacerilor Externe, Oana Toiu (FOTO - Alexandra Pandrea / Mediafax Foto)

Ministrul Afacerilor Externe, Oana Țoiu, a participat vineri la un eveniment public găzduit de think-tank-ul american Hudson Institute, la Whasington. Aceasta a subliniat rolul strategic al României în industriile viitorului, energie și parteneriatul transatlantic. 

Oana Țoiu se află la a doua intervenție pe platforma Hudson Institute, după evenimentul din 9 octombrie 2025. În deschiderea evenimentului, Vicepreședintele executiv al Hudson, Joel Scanlon, a subliniat importanța strategică a regiunii Mării Negre. Acesta a vorbit despre transformarea bazei aereiene Mihail Kogălniceanu în cea mai mare instalație militară NATO din Europa.

„Prietenii noștri români ne reamintesc constant și pe bună dreptate de importanța regiunii Mării Negre. Lucrările continuă pentru transformarea bazei aeriene Mihail Kogălniceanu în cea mai mare astfel de instalație din NATO” a spus Joel Scanlon.

Ministra de Externe a evidențiat faptul că economia României a crescut de 10 ori într-o singură generație, iar acest progres se intersectează cu nevoia de reziliență a spațiului transatlantic. De asemenea, Oana Țoiu a subliniat că România și SUA au o relații economice de peste 120 de ani și a transmis că există potențial de cooperare în tehnologii avansate și minerale critice. Potrivit ministrului, țara noastră își asumă „o responsabilitate strategică”, fiind cel mai mare producător de gaze naturale din Uniunea Europeană.

„Relația noastră cu Statele Unite are o istorie de peste 120 de ani, începută cu primii investitori americani în sectorul energetic românesc. Astăzi, suntem pregătiți să ducem acest parteneriat la următorul nivel prin colaborarea în domenii de înaltă tehnologie și minerale critice, esențiale pentru viitorul ambelor națiuni. În calitate de cel mai mare producător de gaze naturale din Uniunea Europeană, România își asumă o responsabilitate strategică. Misiunea noastră este să ne creștem producția în următorii ani pentru a scădea prețurile acasă și a contribui la protejarea regiunii împotriva utilizării prețurilor la energie ca armă de șantaj politic și pentru a asigura o alternativă viabilă și sigură la resursele rusești”, a spus ministrul Oana Țoiu în intervenția la Hudson Institute. 

