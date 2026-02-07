Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Ion Cristoiu: „S-a născut o bătălie între SUA și UE de care Nicușor Dan nu e conștient”

Ion Cristoiu: „S-a născut o bătălie între SUA și UE de care Nicușor Dan nu e conștient”

Cătălin Costache
07 feb. 2026, 19:42, Marius Tucă Show

În ediția din 5 februarie 2026 a emisiunii Marius Tucă Show, jurnalistul Ion Cristoiu a vorbit despre apariția unei confruntări ideologice majore între Statele Unite și Uniunea Europeană, afirmând că președintele României, Nicușor Dan, nu pare conștient de miza sau chiar existența acestei bătălii. Urmăriți aici integral emisiunea Marius Tucă Show.

Cristoiu a susținut că Statele Unite consideră, în prezent, că Uniunea Europeană s-a îndepărtat de valorile democratice clasice, în special în ceea ce privește libertatea de exprimare și fenomenul cenzurii. El a făcut o paralelă istorică, amintind că, în trecut, SUA acuza Uniunea Sovietică de abandonarea valorilor democratice, iar acum reproșurile sunt îndreptate către Bruxelles.

Ion Cristoiu: „În bătălia aceasta, că s-a născut o bătălie de care Nicușor Dan nu e conștient, America consideră cu Uniunea Europeană nu mai are valori democratice. Pe vremuri, Truman acuza Uniunea Sovietică și lagărul socialist că nu mai are aceleași valori, acum SUA acuză UE că nu mai are aceleași valori și toate țin de cenzură și libertatea de exprimare. Acuzațiile că s-au anulat, manevrat alegerile, țin tot de cenzură.”

