O vacă a uimit comunitatea științifică. Folosește cu bună știință o unealtă, ori de câte ori simte nevoia. Doar oamenii și primatele mai fac asta. Așa a luat naștere „efectul Veronika”

Rene Pârșan
20 ian. 2026, 17:20, Social

O văcuță cochetă cu abilități nemaintâlnite până acum în lume are o viață de vis pe pajiștile din Alpi. Este primul animal, cu excepția primatelor-maimuțele evoluate, care folosește o unealtă în scopuri practice sau răsfăț.

Veronika (Beatrix) a împlinit 13 ani anul acesta și își face veacul la o fermă organică din Austria. Proprietarul fermei, domnul Wiegele, o crește pe Veronika ca „doamnă de companie”. Văcuța își petrece zilele plimbându-se relaxat prin pajiști, iar când o mănâncă pielea sau altele, își înfășoară limba în jurul unei mături de lemn, greblă la nevoie, pentru a se scărpina pe spate, pe uger, pe părțile sensibile și pe burtă. Într-un fel, este prima văcuță care știe să folosească „unelte”, preia The Chosun Daily.

Comunitatea științifică este uluită

Comunitatea științifică este în efervescență în legătură cu aspectul Veronicăi. Echipa Dr. Alice Auer-Spork de la Universitatea de Medicină Veterinară din Viena a raportat în revista *Current Biology* din 20 că a confirmat experimental „Veronika, o vacă, folosind flexibil o perie de lemn ca unealtă”. Potrivit comunității științifice, acesta este primul caz raportat al unui mamifer non-primat care folosește unelte într-un mod multifuncțional.

Veronica, din ce în ce mai sofisticată

Dr. Auer-Spork studiază de mult timp comportamentele inovatoare ale animalelor. A primit nenumărate sfaturi despre animale de companie inteligente sau unice, precum și despre animale sălbatice. Apoi, un videoclip trimis de un regizor i-a atras atenția: o scenă în care Veronika se scărpina pe spate cu o greblă veche. Dr. Auer-Spork a spus: „A demonstrat clar nu doar o capacitate excepțională de utilizare a uneltelor, ci părea a fi și o acțiune intenționată și cu scop precis.”

Dr. Auer-Spork și cercetătorul postdoctoral Antinio Osuna-Mascaro l-au contactat imediat pe proprietarul Veronikăi, domnul Wiegele, și au vizitat-o. Domnul Wiegele a spus: „Veronika face asta de aproximativ 10 ani și, în timp, tehnica ei de a ridica bețe pentru a se scărpina a devenit din ce în ce mai sofisticată.”

Echipa de cercetare a realizat un experiment. Au plasat o mătură în fața Veronicăi de aproximativ 70 de ori și i-au observat comportamentul. Mătura a fost aleasă deoarece partea cu peri este potrivită pentru zgâriat, în timp ce mânerul nu este, permițând echipei să vadă ce parte ar folosi.

Echipa a observat-o pe Veronika ridicând mătura cu limba de 76 de ori și folosind-o pentru a-și zgâria spatele, îndreptând-o spre spatele corpului.

Abilități formidabile

Mai surprinzător, Veronika a folosit atât partea cu peri, cât și partea cu mâner a măturii de lemn în scopuri diferite. De obicei, folosea partea cu peri pentru a-și zgâria spatele, dar apăsa sau împingea mânerul de lemn pentru a stimula zone mai moi și mai sensibile, cum ar fi ugerul sau burta. Echipa a descris acest lucru ca un caz de „utilizare flexibilă a uneltelor”, menționând că o astfel de utilizare sofisticată a uneltelor este extrem de rară.

Capacitatea unui animal de a folosi unelte semnifică un nivel ridicat de capacitate cognitivă. Până acum, utilizarea uneltelor fusese raportată doar la relativ puține animale, cum ar fi cimpanzeii, elefanții, corbii, delfinii și caracatițele. Acesta este primul caz în care un mamifer non-primat folosește un singur instrument în moduri atât de diverse.

Efectele răsfățului

Dr. Auer-Spork a spus: „Nu ne-am gândit niciodată că vacile pot fi atât de inteligente.” Cercetătoarea Osuna-Mascaro a găsit ulterior online videoclipuri cu alte vaci și tauri care se zgâriau cu crengile copacilor, sugerând că abilitatea de a folosi unelte ar putea să nu fie specifică Veronikăi.

Echipa a remarcat, de asemenea, că Veronika trăise fericită ca animal de companie, nu ca animale de fermă, ceea ce le-a permis să-i descopere inteligența.

Dr. Auer-Spork a adăugat: „Vacile au fost folosite în principal pentru aratul câmpurilor, așa că au avut puține oportunități de a-și dezvolta sau demonstra abilitățile cognitive. Acordăm atenție faptului că animalele își pot dezvolta abilitățile dacă interacționează cu mediul lor și au oportunități de a învăța din acesta.”

