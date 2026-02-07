Ion Cristoiu: „Autoritățile încearcă să micșoreze impactul raportului Congresului SUA”

În ediția din 5 februarie 2026 a emisiunii Marius Tucă Show, Ion Cristoiu a analizat reacția autorităților române la raportul recent al Congresului Statelor Unite, susținând că strategia adoptată este una de diminuare deliberată a impactului public. Urmăriți aici integral emisiunea Marius Tucă Show.

Cristoiu a explicat că prima mișcare a fost ignorarea completă a raportului de către televiziunile apropiate de putere, urmată de tentative de a sugera că documentul nu s-ar referi la România. În opinia sa, o a treia componentă a strategiei este evitarea oricărei poziționări publice ferme din partea liderilor politici, pentru a nu amplifica subiectul.

Jurnalistul a adăugat că, pe lângă aceste tactici, autoritățile încearcă să deturneze atenția publică prin subiecte colaterale, menite să dilueze dezbaterea și să reducă interesul față de conținutul raportului american.

Ion Cristoiu: „Ei vor încerca, în această teorie a lor, să nu părem anti-Trump, să micșoreze impactul. Nicio televiziune de partid și de stat nu au zis de raportul americanilor. A doua chestie, să dea un comunicat că nu se referă la noi raportul american. A treia chestie – niciun lider să nu pună paie pe foc la acest subiect, la care se adaugă tărăboiu cu Negoiță.”

