Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Ion Cristoiu: „Autoritățile încearcă să micșoreze impactul raportului Congresului SUA”

Ion Cristoiu: „Autoritățile încearcă să micșoreze impactul raportului Congresului SUA”

Cătălin Costache
07 feb. 2026, 20:15, Marius Tucă Show

În ediția din 5 februarie 2026 a emisiunii Marius Tucă Show, Ion Cristoiu a analizat reacția autorităților române la raportul recent al Congresului Statelor Unite, susținând că strategia adoptată este una de diminuare deliberată a impactului public. Urmăriți aici integral emisiunea Marius Tucă Show.

Cristoiu a explicat că prima mișcare a fost ignorarea completă a raportului de către televiziunile apropiate de putere, urmată de tentative de a sugera că documentul nu s-ar referi la România. În opinia sa, o a treia componentă a strategiei este evitarea oricărei poziționări publice ferme din partea liderilor politici, pentru a nu amplifica subiectul.

Jurnalistul a adăugat că, pe lângă aceste tactici, autoritățile încearcă să deturneze atenția publică prin subiecte colaterale, menite să dilueze dezbaterea și să reducă interesul față de conținutul raportului american.

Ion Cristoiu: „Ei vor încerca, în această teorie a lor, să nu părem anti-Trump, să micșoreze impactul. Nicio televiziune de partid și de stat nu au zis de raportul americanilor. A doua chestie, să dea un comunicat că nu se referă la noi raportul american. A treia chestie – niciun lider să nu pună paie pe foc la acest subiect, la care se adaugă tărăboiu cu Negoiță.”

Ediție integrală

Recomandarea video

Mediafax
Cum s-a împărțit șpaga între funcționarii reținuți de la Primăria Sectorului 5 – procurori
Digi24
VIDEO Momentul în care doi soți au fost tâlhăriți la Cernavodă, filmat de camerele de supraveghere. Un suspect a fost prins
Cancan.ro
Mutare majoră în grila PRO TV, la o zi după finalul erei lui Cătălin Măruță. Rocada inedită pe care românii o pot vedea de azi, 7 februarie
Prosport.ro
FOTO. Campioana din România e „Regina” platformei pentru adulți după ce a făcut o avere uriașă!
Adevarul
Sunt prețurile alimentelor din România de speriat? Ce descoperă românii când le compară cu cele din UE
Mediafax
Rețeaua energetică a Ucrainei, vizată de un atac rus de amploare. Restricții aeriene în Polonia
Click
Bancnota de 2.000 de lei cu eclipsa totală de Soare din 1999 a devenit o adevărată comoară. Cu cât se vinde în 2026
Digi24
Următorul hegemon al Europei: Care sunt riscurile reînarmării Germaniei și de ce soluția „cătușelor de aur” ar putea salva continentul
Cancan.ro
Ce le mărturisea Ruxandra Luca apropiaților și nu a fost povestit în instanță: 'Cerea lucruri anormale în pat. A bătut-o de la începutul relației'
Ce se întâmplă doctore
Transformarea IREALĂ a unei soliste celebre. Cum a slăbit și cum arată acum? Nimeni nu a mai recunoscut-o
Ciao.ro
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a văzut tot
Promotor.ro
Renault testează în România rivalul Dacia Bigster. Poze spion cu noul model surprins în trafic
Descopera.ro
A fost găsit al doilea Pământ! Cât de aproape este de noi?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ştrulă: – Intru şi eu să văd cum este! BULĂ: - Ai avut dreptate...
Descopera.ro
Oamenii de știință s-au înșelat cu privire la rolul genelor în longevitatea noastră

Cele mai noi

Trimite acest link pe