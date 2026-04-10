Un incendiu cu degajări mari de fum a izbucnit vineri după-amiaza într-o hală a unei firme din localitatea Șeredeiu, județul Sălaj. ISU a emis un mesaj Ro-Alert, preia Mediafax. Nu au fost raportate victime.

Potrivit ISU Sălaj, pompierii intervin la un incendiu izbucnit la o hală, în localitatea Șeredeiu. Incendiul se manifestă generalizat la o hală a unui operator economic, pe o suprafață de aproximativ 800 de metri pătrați. Pagubele nu au fost deocamdată evaluate.

La fața locului au fost alocate 10 autospeciale de intervenție, un echipaj medical de prim ajutor, precum și o autospecială de stingere din cadrul SVSU Crasna.

Nu au fost surprinse persoane în interior, iar până în acest moment nicio persoană nu a avut nevoie de îngrijiri medicale. ISU Sălaj a emis un mesaj RO-Alert prin care populația este avertizată despre producerea unui incendiu major, cu degajări mari de fum. La ora editării știrii incendiul se afla sub control, informează ISU.

Acțiunea este în desfășurare.

