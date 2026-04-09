Incendiu de proporții la velodromul olimpic din Rio de Janeiro. Flăcările au cuprins acoperișul

Un incendiu uriaș a izbucnit, miercuri, la velodromul din Parcul Olimpic din Rio de Janeiro. Din fericire, nu s-au înregistrat victime, au declarat pompierii, însă pagubele sunt semificative, relatează Reuters și BBC.

Aproximativ 80 de pompieri și 20 de autospeciale au intervenit pentru a stinge incendiul.

Velodromul a fost construit pentru Jocurile Olimpice de la Rio din 2016 și este administrat de autoritățile municipale. Acesta găzduiește Muzeul Olimpic, care prezintă exponate și artefacte istorice de la Jocuri, printre care torța olimpică și medaliile.

Velodromul este cel mai mare și mai important centru de ciclism pe pistă din Brazilia și servește drept bază de antrenament pentru echipele naționale de haltere și ciclism.

Primarul orașului Rio de Janeiro, Eduardo Cavaliere, a declarat că, potrivit unei evaluări preliminare, „pista de la Velodromul Olimpic nu a suferit nicio deteriorare”.

„Aceasta rămâne intactă și în stare bună. Evident, va trebui curățată și supusă unor lucrări de întreținere înainte de a putea anunța că velodromul este din nou funcțional”, a adăugat el.

Locotenent-colonelul Fabio Contreiras a declarat pentru CNN că pompierii din Brazilia au intervenit pentru a stinge incendiul atât în interiorul, cât și în exteriorul velodromului și s-au străduit să protejeze exponatele din muzeu.

Acoperișul velodromului a mai luat foc de două ori în 2017, ambele incidente fiind legate de căderea unor lampioane.

