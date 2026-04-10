Electrocasnicele ne-au simplificat viața și ne-au eliberat de multe sarcini plictisitoare, însă, ceea ce nu trebuie să uităm este că sunt conectate la curent și pot prezenta un risc real de incendiu și consum excesiv de energie dacă le lăsăm conectate la priză, relatează El Economista.

Trei electrocasnice de bucătărie pe care ar trebui să le scoți din uz după fiecare utilizare

Chiar și în momentul în care un aparat este oprit, el nu se deconectează complet de la circuitul electronic. El consumă energie „în fundal” sau în modul „fantomă”. Acești așa-numiți „vampiri energetici” pot reprezenta între 5% și 10% din factura totală de energie electrică. Dincolo de cost, există un motiv mai presant de îngrijorare: pot provoca un incendiu.

Din fericire, soluția este simplă: pur și simplu deconectați-le de la priza electrică pentru a elimina riscul de incendiu. Iar experții spun că ar trebui să facem întotdeauna acest lucru cu aceste trei aparate electrocasnice din bucătărie.

Deși nu pare, interiorul unui prăjitor de pâine ascunde elemente de încălzire care sunt expuse, dar și o mulțime de resturi de pâine. Ele se comportă precum niște surcele, iar tot ce este nevoie este o mică defecțiune electrică sau o supratensiune.

Unul dintre dispozitivele care au devenit cele mai la modă în ultimii ani sunt friteuzele cu aer cald, și asta pentru că, în ciuda faptului că sunt o invenție grozavă pentru a mânca mai sănătos, folosesc mai puțin ulei și, în unele cazuri, gătesc mai repede.

Ca multe alte aparate, o friteuză cu aer continuă să consume energie chiar și atunci când este oprită. Prin urmare, cel mai sigur este să tratați friteuza cu aer ca pe orice alt aparat generator de căldură și să o deconectați de la priză când ați terminat.

Astăzi, multe dintre aceste aparate au cronometre, astfel încât încep automat să vă prepare cafeaua când vă treziți.

Însă gătitul nesupravegheat este principala cauză a incendiilor din bucătărie. Și, deși acest lucru nu este ceea ce am numi în mod normal „gătit”, un aparat de cafea lăsat pe un cronometru peste noapte în timp ce toată lumea doarme este cel mai apropiat lucru de gătit nesupravegheat care există.

