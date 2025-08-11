Un italian a găsit un adevărat TEZAUR într-un dulap vechi din lemn, cumpărat cu doar 200 de euro. Ce a găsit, la restaurarea sa

Un italian în vârstă de 45 de ani, din localitatea italiană Crema, regiunea Lombardia, a cumpărat cu doar 200 de euro un vechi dulap din lemn, însă fără să bănuiască surpriza pe care o ascundea acest obiect.

Mobilierul fusese lăsat peste un an într-o magazie de la țară și a fost readus la viață în urma unui proces de curățare și restaurare.

Dar, în timpul lucrărilor, bărbatul a descoperit că piesa veche de mobilier avea un fund dublu, iar în interior se afla o adevărată comoară.

Era vorba despre titluri poștale cu dobândă, emise între 1992 și 1994, în valoare totală de 18 milioane de lire italiene, adică echivalentul a aproximativ 190.000 de euro, fără a lua în calcul dobânzile acumulate.

Documentele indicau că acestea aparțineau fraților Carlo și Francesca De Martino, născuți în 1907 și 1911, potrivit publicației italiene Il Giornale.

Titlurile poștale reprezintă instrumente de economisire emise de Poșta Italiană, garantate de stat, prin care o persoană depune o sumă de bani și primește în schimb un document nominativ sau la purtător.

Titlurile sunt nominale, astfel că doar titularii sau moștenitorii acestora pot solicita răscumpărarea. Numele moștenitorilor era menționat pe spatele documentelor, dar aceștia sunt numeroși și răspândiți în mai multe localități din Lombardia.

Cumpărătorul obiectului a încercat să obțină informații depre moștenitori de la vânzător, dar fără succes.

Ulterior, bărbatul a apelat la un avocat și a depus o declarație la Carabinierii din Lodi, predând titlurile și raportând descoperirea.

Conform legislației italiene, cel care găsește un bun pierdut are dreptul la o recompensă de 10% din valoarea acestuia.

Dacă moștenitorii vor răscumpăra sumele, bărbatul ar putea primi aproximativ 19.000 de euro – o sumă considerabil mai mare decât prețul plătit pentru mobilier.

Titlurile poștale descoperite au o durată de valabilitate de 30 de ani, ceea ce înseamnă că au expirat între anii 2022 și 2024, dar pot fi răscumpărate în termen de încă zece ani, până în 2032 sau 2034.

Descoperirea de acum ar putea să-i aducă un câștig financiar neașteptat de 19.000 de euro. Între timp, el continuă să caute moștenitorii, urmând procedurile legale.

Sursa foto: Il Giornale