Un bărbat din Iași, la un pas de sinucidere după ce polițiștii i-au pus din greșeală o brățară de monitorizare

Un bărbat din Iași a vrut să își pună capăt zilelor, după ce polițiștii i-au montat din greșeală o brățară de monitorizare. Totul ar fi izbucnit din faptul că bărbatul avea anumite probleme cu fosta soție.

Un bărbat din Iași a fost la un pas de sinucidere

Incidentul ar fi avut loc la începutul lunii martie 2026, când ieșeanul a dat nas în nas cu fosta soție întâmplător, față de care a avut interdicție să se apropie până anul trecut.

„Am avut un an de zile interdicție să nu mă apropii de casa pe care eu am renovat-o, iar acum zece zile, la începutul lunii martie 2026, când m-am dus la poliția din comuna Grozești să văd în ce stadiu este dosarul meu cu soția, m-am gândit să trec și pe la domiciliul primarului din Grozești, iar acolo m-am întâlnit cu soția mea”, a povestit bărbatul potrivit BZI.

La scurt timp, omul s-a trezit acasă cu oamenii legii pentru a-i monta un dispozitiv electronic de supraveghere.

„Pe 5 martie a venit poliția la mine, la ușă, să-mi spună că trebuie să-mi pună brățară la picior. Eu le-am spus că este o confuzie, dar ei insistau că nu, că au ordin. La ora 20:00 mi-au pus dispozitivul de supraveghere la picior. Am vrut să mă spânzur când m-am văzut cu brățara la picior!”, a mai spus ieșeanul.

A doua zi, însă, polițiștii l-au sunat și l-au anunțat că dispozitivul a fost montat din greșeală. „Mi-au cerut să înapoiez brățara, iar eu le-am spus că nu le dau nimic înapoi, pentru că vreau să fac o plângere împotriva agenților care mi-au pus dispozitivul, iar acesta este proba în dosar”, mai a spus bărbatul.

sursa foto: BZI

Recomandările autorului: