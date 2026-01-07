Prima pagină » Actualitate » Un bărbat din București s-a predat Poliției cu bagajele făcute după ce și-a ucis fratele

07 ian. 2026, 12:51, Actualitate
FOTO - Caracter ilustrativ

Un bărbat în vârstă de 40 de ani s-a prezentat la sediul de poliţie, marți seară, cu bagajul făcut, pentru a se preda după ce şi-a ucis fratele. Crima a avut loc într-o casă din Sectorul 2 al Capitalei, iar bărbatul în vârstă de 40 de ani a mers la Secţia 7 de Poliţie şi a declarat că vrea să se predea, potrivit Observator News.

Criminalul le-a spus poliţiştilor că în timp ce se afla la domiciliul fratelui său în vârstă de 51 ani ar fi izbucnit un conflict în urma căruia l-ar fi agresat fizic.

Mai târziu, când s-a întors la locuinţă, a spus că şi-a găsit fratele decedat. Pentru a verifica mărturia bărbatului, un echipaj de poliţie s-a deplasat imediat la adresa indicată unde a fost descoperit trupul neînsufleţit. Surse apropiate anchetei spun că victima era cunoscută ca fiind consumatoare de alcool.

Individul de 40 de ani a fost reţinut pentru 24 de ore, iar în cursul zilei de astăzi, 7 ianuarie, va fi prezentat în faţa magistraţilor cu propunere de arestarea preventivă.

