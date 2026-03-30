Un nou jaf de răsunet într-un muzeu european: trei tablouri de Renoir, Cézanne și Matisse, furate din Italia
Jaf de răsunet într-un muzeu european / Sursa FOTO: facebook.com/magnanirocca

Încă un jaf de răsunet petrect într-un muzeu european pune în alertă lumea artei. Trei tablouri purtând semnătura unor pictori faimoși, Renoir, Cézanne și Matisse, au fost furat din Italia, potrivit Mediafax. Informația este confirmată de autoritățile locale. Atacul a durat doar 3 minute.

Picturile lui Renoir, Cézanne și Matisse au fost furate în martie dintr-un muzeu aflat în apropierea orașului Parma, nordul Italiei.

Cum s-a produs jaful

Potrivit unui purtător de cuvânt al Ministerului italian de Interne, patru indivizi mascați au pătruns prin efracție în vila Fundației „Magnani Rocca”, din Mamiano di Traversetolo. Ei au furat tablourile în noaptea de duminică, 22 martie, spre luni, 23 martie. Hoții au forțat poarta principală și au furat trei tablouri, potrivit carabinierilor. Întreaga lovitură a durat doar 3 minute.

Primii despre caz au relatat cei de la televiziune publică Rai, care au spus că hoții au fugit prin curtea muzeului.

Din câte se pare, hoții au furat „Peștele” , o pictură târzie (1917) de Auguste Renoir, „Natură statică cu cireșe” (1885-1887), de Paul Cézanne, și „Odalisca de pe terasă” (1922) a lui Henri Matisse.

În acest caz a fost declanșată o anchetă. Carabinierii analizează imaginile de pe camerele de supraveghere de la muzeu, precum și de la casele și afacerile din apropiere.

Fundația „Magnani Rocca” găzduiește colecția istoricului de artă Luigi Magnani (1906-1984). Aceasta este una dintre cele mai mari colecții de tablouri din Italia. Printre altele, include lucrări de Dürer, Rubens, Van Dyck, Goya și Monet.

„Jaful secolului”

Pe 19 octombrie 2025, patru jefuitori deghizați în muncitori în construcții au furat opt exponate ale Coroanei Franceze din Galeria Apolo a Muzeului Luvru, în valoare de aproximativ de 88 de milioane de euro. Au folosit un dispozitiv mecanic pentru a ajunge la Aripa Apollo a muzeului,  unde au reușit să facă o gaură în camera în care se aflau bijuteriile.

Hoții au furat bijuteriile și au luat-o la fugă când s-a declanșat alarma.  Aceștia au scăpat prin fereastră.

Anchetatorii au afirmat că hoții ar fi putut fi arestați în „30 de secunde”.

Primul cap căzut: directoarea Muzeului Luvru a demisionat la patru luni după marele jaf care i-a adus Franței pierderi de 88 de milioane €

Cât costă un „muzeu vintage” pe Olx: Un aparat foto Kodak din 1972, o bancnotă din 1966 și o cutie de Amigo dinainte de 1989, printre „exponate”

UTILE Totul despre cum se obține viza de aur pentru Europa în 2026. Cât costă și care sunt regulile în cele mai căutate țări
13:13
Totul despre cum se obține viza de aur pentru Europa în 2026. Cât costă și care sunt regulile în cele mai căutate țări
FLASH NEWS PSD discută trei scenarii politice, inclusiv ieșirea din coaliție. Ce spune Grindeanu
13:00
PSD discută trei scenarii politice, inclusiv ieșirea din coaliție. Ce spune Grindeanu
IMOBILIARE Ofertă imobiliară de neratat: Casă cu teren generos și beci cât toată locuința, la preț de garsonieră. Mai mult, te poți muta oricând în ea
12:53
Ofertă imobiliară de neratat: Casă cu teren generos și beci cât toată locuința, la preț de garsonieră. Mai mult, te poți muta oricând în ea
SONDAJ DE OPINIE Sondaj INSCOP: Ce părere au românii despre schimbarea orei de vară-iarnă. Câți susțin renunțarea la această trecere
12:15
Sondaj INSCOP: Ce părere au românii despre schimbarea orei de vară-iarnă. Câți susțin renunțarea la această trecere
DECES Mihai Gâdea, în doliu după moartea mamei sale: „A fost o mamă desăvârșită, plină de dragoste, răbdare și credință”
11:59
Mihai Gâdea, în doliu după moartea mamei sale: „A fost o mamă desăvârșită, plină de dragoste, răbdare și credință”
VIDEO Ion Cristoiu: „Cum îi strigă PSD lui Ilie Bolojan să demisioneze și cum pe acesta îl doare-n cot”
11:06
Ion Cristoiu: „Cum îi strigă PSD lui Ilie Bolojan să demisioneze și cum pe acesta îl doare-n cot”
Mediafax
Ce poate face UE cu Ungaria dacă Orbán câștigă din nou. Cinci opțiuni pe masa diplomaților europeni
Digi24
Trump ia în calcul o operaţiune de mare risc pentru extragerea a 450 kg de uraniu din Iran
Cancan.ro
Câte mii de euro a primit eliminata Loredana Pălănceanu, de la Antena 1, pentru cele 12 săptămâni la Survivor 2026
Prosport.ro
FOTO. Imagini hot cu noua iubită a milionarului care a avut o relație cu Mădălina Ghenea
Adevarul
Generația chiriașilor de nevoie: „Nu îmi permit nici măcar o garsonieră într-un oraș mic, oricât de mult aș munci”
Mediafax
Câți soldați sunt necesari pentru a invada o țară? Lecțiile războaielor recente
Click
Afacerea cu care a dat lovitura un tânăr de 16 ani, după ce a refuzat o ofertă de 300 de mii de dolari
Digi24
Universitățile din Rusia pun presiune asupra studenților pentru a lupta în Ucraina: „Sunteți cu toții lași?”
Cancan.ro
BREAKING! 'Gata, s-a terminat'. Anunțul momentului din spital, despre Mircea Lucescu
Ce se întâmplă doctore
Daniela Gyorfi a trecut prin mai multe transformări estetice. Cum arăta înainte vedeta: „Sunt o femeie asumată…
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Reducere specială pentru românii care cumpără Tesla Model 3 sau Model Y. Ce discount oferă producătorul american
Descopera.ro
Psihologii explică de ce te simți mai bine atunci când ți se anulează planurile
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă: – Părinte, spune am voie cu femei în post?
Descopera.ro
De ce ne simțim mai bine în natură: efectele asupra corpului și minții

