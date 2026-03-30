Un nou jaf de răsunet într-un muzeu european: trei tablouri de Renoir, Cézanne și Matisse, furate din Italia

Încă un jaf de răsunet petrect într-un muzeu european pune în alertă lumea artei. Trei tablouri purtând semnătura unor pictori faimoși, Renoir, Cézanne și Matisse, au fost furat din Italia, potrivit Mediafax. Informația este confirmată de autoritățile locale. Atacul a durat doar 3 minute.

Picturile lui Renoir, Cézanne și Matisse au fost furate în martie dintr-un muzeu aflat în apropierea orașului Parma, nordul Italiei.

Cum s-a produs jaful

Potrivit unui purtător de cuvânt al Ministerului italian de Interne, patru indivizi mascați au pătruns prin efracție în vila Fundației „Magnani Rocca”, din Mamiano di Traversetolo. Ei au furat tablourile în noaptea de duminică, 22 martie, spre luni, 23 martie. Hoții au forțat poarta principală și au furat trei tablouri, potrivit carabinierilor. Întreaga lovitură a durat doar 3 minute.

Primii despre caz au relatat cei de la televiziune publică Rai, care au spus că hoții au fugit prin curtea muzeului.

Din câte se pare, hoții au furat „Peștele” , o pictură târzie (1917) de Auguste Renoir, „Natură statică cu cireșe” (1885-1887), de Paul Cézanne, și „Odalisca de pe terasă” (1922) a lui Henri Matisse.

În acest caz a fost declanșată o anchetă. Carabinierii analizează imaginile de pe camerele de supraveghere de la muzeu, precum și de la casele și afacerile din apropiere.

Fundația „Magnani Rocca” găzduiește colecția istoricului de artă Luigi Magnani (1906-1984). Aceasta este una dintre cele mai mari colecții de tablouri din Italia. Printre altele, include lucrări de Dürer, Rubens, Van Dyck, Goya și Monet.

„Jaful secolului”

Pe 19 octombrie 2025, patru jefuitori deghizați în muncitori în construcții au furat opt exponate ale Coroanei Franceze din Galeria Apolo a Muzeului Luvru, în valoare de aproximativ de 88 de milioane de euro. Au folosit un dispozitiv mecanic pentru a ajunge la Aripa Apollo a muzeului, unde au reușit să facă o gaură în camera în care se aflau bijuteriile.

Hoții au furat bijuteriile și au luat-o la fugă când s-a declanșat alarma. Aceștia au scăpat prin fereastră.

Anchetatorii au afirmat că hoții ar fi putut fi arestați în „30 de secunde”.

