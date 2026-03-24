Cât costă un „muzeu vintage” pe Olx: Un aparat foto Kodak din 1972, o bancnotă din 1966 și o cutie de Amigo dinainte de 1989, printre „exponate”

Un vânzător renunță la un adevărat „muzeu al vechiturilor” pentru suma de 14.000 de lei.

Colecția se vinde doar completă, fără a putea cumpăra separat vreun obiect.

Acesta vrea să scape de 16 telefoane vintage, printre care iPhone 2G (2007), Nokia 8810 (1998) și Sony Ericsson T68.

Mai mult, vânzătorul renunță și la mai multe radio-uri din anii 1950-1970: Radio Mangalia, Radio Yamada, Radio Electronica portabil (1963).

Printre dispozitivele electronice vechi se mai numără un pager Philips ECO (Coca-Cola) din 1998 și 2 radio-casetofoane Philips (1980).

Surpriză „La Familia” pentru cine cumpără walkman-ul Sony „pensionar”

O altă raritate ar putea fi consola Nintendo GameBoy din 1989, vândută alături de o dischetă Tetris.

Pentru cei pasionați de ceasuri, omul vinde și un CASIO din 1990.

Audiofilii vor fi încântați de un Walkman SONY WM-AF64 din anii 1980, vândut cu 2 casete originale: Queen și La Familia – Nicăieri nu-i ca acasă (Tupeu de borfaș).

Din colecție mai fac parte un Sony Mini Disc portabil din anii 2000, cu 5 mini discuri cu muzică clasică și un iPod Classic Apple din 2003.

Lista cu obiecte din „muzeul vintage” de pe Olx pare interminabilă: baterii 777, gumă Turbo, CD joc FIFA 16, Revista Playboy Decembrie 1999 (cu Cătălina Toma), o cutie de Amigo din anii 1980, dischete Floppy și altele.

