Un nou post de radio s-a lansat în România. Cum arată grila stației și cine va realiza principalele emisiuni

S-a lansat un nou post de radio. Este vorba de Euronews Radio, iar noua stație vine cu ştiri, analize de actualitate, muzică, informaţii despre evenimente culturale şi discuţii despre viaţa oraşului. Programul este construit în jurul a trei intervale principale de emisie, de dimineaţă până seara, anunţă postul de radio.

Din 9 noiembrie, Euronews Radio a început oficial emisia pe 107,3 FM.

Matinalul „Dimineaţa bună” începe după primul jurnal al zilei, difuzat la ora 6:55. Emisiunea este prezentată de Nadina Zisu, George Mihalcea şi Denisa Cotor.

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Potrivit sursei citate, de la ora 10:00, Alexandra Minea Ştefănescu prezintă „Euronews Feed”, emisiune care va dura până la13:00. Este vorba de un format care urmăreşte inclusiv evenimentele din oraş, spectacolele de teatru şi filmele care merită văzute.

Programul continuă după-amiaza, de la ora 16:00, cu „E Drive Time”, prezentată de Liviu Damian. Până la ora 19:00, emisiunea aduce informaţii despre trafic, cultură şi divertisment.

De unde transmite Euronews Radio

Potrivit Paginademedia, din echipa redacţiei de ştiri fac parte Adrian Tudor, Alexandra Spânu, Elena Blănaru, Angela Lefter şi Ana Maria Adam.

Euronews Radio va transmite şi imagini din studio. Potrivit postului, spaţiul de emisie este dotat cu camere video şi echipamente de regie asemănătoare celor folosite în televiziune, astfel încât activitatea din studio să poată fi urmărită şi vizual.

Postul emite din sediul aflat în Biblioteca Universităţii Naţionale de Ştiinţă şi Tehnologie Politehnica Bucureşti.