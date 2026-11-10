Nicușor Dan spune că a știut tot timpul cât urmează să plătească România către nemții de la Rheinmetall și că a primit cele mai importante detalii din negocieri

Întrebat dacă știa despre negocierile purtate de guvernul Bolojan cu Rheinmetall pentru contractele din programul SAFE, Nicușor Dan a susținut că a avut tot timpul informații despre contractul care urma să fie semnat. Atât despre suma de 5,7 miliarde de euro plătită către Rheinmetall, cât și despre faptul că România va cumpăra de la nemți ceva ce ei nu mai produseseră, adică nave.

”Evident că lucrurile cele mai importante le-am cunoscut din toată negocierea, din toate evaluările pe oferte posibile, din evaluări pe echipamente posibile, desigur, da. Evident că am știut (n.r. despre valoarea contractului) . Nu știu dacă suma este exact 5,7 miliarde. Da, am știut că este o sumă consistentă, care, în urma discuțiilor, evaluărilor, merge către Rheinmetall.”, a declarat președintele României.

Cel mai mare contract din istoria Rheimetall, semnat cu România

Producătorul german de armament Rheinmetall a anunţat la începutul lunii iunie că a semnat contracte în valoare de 5,7 miliarde de euro cu armata română, pe care le-a descris drept „cel mai mare pachet de contracte internaţionale din istoria recentă a companiei”.

Gigantul german Rheinmetall a precizat și ce anume trebuie să livreze României, în contul celor 5,7 miliarde de euro: 298 de vehicule Lynx, o familie de vehicule de luptă de ultimă generație, sisteme de apărare aeriană Skyranger, muniție de calibru mediu pentru apărare aeriană și transportoare blindate de trupe, două nave de patrulare offshore și două nave de sprijin pentru scafandri.

„Rheinmetall urmează să investească câteva sute de milioane de euro în România, o proporție semnificativă din valoarea adăugată fiind generată în acest stat membru NATO și UE, situat pe flancul estic al NATO. Se estimează că proiectul va crea mii de noi locuri de muncă. Peste 200 de subcontractanți vor fi integrați în rețeaua de aprovizionare”, a mai precizat grupul german.

Rheinmetall a cumpărat șantierul naval Mangalia

Șantierul naval Damen Mangalia a ajuns în proprietatea Rheinmetall, gigantul german din industria de apărare, în urma unei tranzacții de 138 de milioane de euro, finalizată la începutul lunii octombrie.

Șantierul naval Mangalia a intrat în faliment în aprilie 2026, după ce creditorii au respins planul de reorganizare. În perioada următoare, Tribunalul Constanța a aprobat vânzarea accelerată a activelor, iar procedura de licitație a fost reluată în mai multe rânduri.

Primele încercări de vânzare s-au desfășurat la un preț de pornire de aproximativ 184 de milioane de euro. Cum nu a fost identificat un cumpărător, pragul a fost redus la 75% din valoarea de piață, până la aproximativ 138 de milioane de euro. La începutul lunii octombrie, Ziarul Financiar relata că o nouă licitație fusese programată pentru 9 octombrie, cu prețul diminuat cu 46 de milioane de euro față de procedurile precedente.